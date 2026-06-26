Datacontact, Assessore Latronico: una storia di successo

Un quarto di secolo a tracciare una rotta fatta di coraggio imprenditoriale, investimenti costanti e fiducia nelle persone. Datacontact festeggia i suoi primi venticinque anni di attività con una convention, ospitata all’UNA Hotels MH di Matera, che mette al centro il legame profondo con il territorio e le sfide di un mercato in continua evoluzione.

Nel suo indirizzo di saluto, l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha espresso il proprio plauso per il traguardo raggiunto dalla società lucana, evidenziando la capacità dell’azienda di generare valore ed occupazione qualificata.

“Condividere un traguardo così importante – ha detto l’assessore Latronico – significa celebrare una realtà imprenditoriale diventata un solido punto di riferimento per la Basilicata e per l’intero contesto interregionale. Rivolgo i miei più sinceri complimenti alla famiglia Tosto, al management e a tutti i collaboratori che, con competenza, passione e spirito di innovazione, hanno saputo costruire questa storia di successo.

Una storia che dimostra concretamente come anche dalla nostra regione possano nascere e consolidarsi imprese capaci di competere ad alti livelli, trattenendo talenti e valorizzando il capitale umano”.

Il tema scelto per la giornata, “Volti al domani. Il futuro che diventiamo”, richiama una visione strategica che unisce lo sviluppo tecnologico alla responsabilità sociale e di comunità.

“Questo titolo – ha proseguito l’assessore – evoca una responsabilità collettiva. Il domani non è un’attesa passiva, ma il riflesso delle scelte che compiamo ogni giorno: formare nuove competenze, offrire stabilità ai nostri giovani e fortificare le sinergie tra istituzioni e tessuto produttivo.

Come Regione Basilicata crediamo fermamente in questo modello, in cui la crescita economica cammina di pari passo con la coesione sociale”.

Latronico ha sottolineato il ruolo trasversale del gruppo nel panorama lucano, ringraziando la proprietà per l’impegno profuso non solo sul fronte occupazionale, ma anche nel campo dell’editoria e della diffusione culturale attraverso l’esperienza di TRM Network.

“Un ringraziamento va alla famiglia Tosto per la lungimiranza dimostrata in questi anni e per il forte ancoraggio alla propria terra.

Questo anniversario – ha concluso Latronico – è la solida base di partenza per un percorso che, ne sono certo, riserverà ancora molte soddisfazioni e nuove tappe di sviluppo per la nostra comunità. Auguri a tutta la squadra di Datacontact”.