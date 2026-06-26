BCT 2026, Benevento capitale dello spettacolo: sei giorni di cinema, tv e grandi ospiti

Benevento si prepara ad accogliere la decima edizione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, appuntamento che dal 9 al 14 luglio trasformerà il centro cittadino in un grande palcoscenico dedicato al mondo dell’audiovisivo e dell’intrattenimento.

Per sei giornate il capoluogo sannita ospiterà artisti, registi, attori e protagonisti della televisione italiana in un ricco calendario di incontri, proiezioni ed eventi aperti al pubblico.

L’edizione del decennale, ideata e diretta da Antonio Frascadore, vedrà la partecipazione di numerosi volti noti del panorama nazionale. Tra gli ospiti annunciati figurano Matteo Garrone, Can Yaman, Valeria Bruni Tedeschi, Raoul Bova, Elena Sofia Ricci, Elio Germano, Marco D’Amore, Giulia Salemi, il duo comico Pio e Amedeo, Nek, la Gialappa’s Band e il cast della longeva fiction “Un Posto al Sole”, insieme ad altri protagonisti del cinema e della televisione.

Le principali piazze del centro storico, tra cui Piazza Roma, Piazza Federico Torre e Piazza Santa Sofia, ospiteranno il cuore della manifestazione con talk, anteprime cinematografiche, incontri con gli artisti e momenti di confronto dedicati al pubblico.

L’obiettivo del festival resta quello di avvicinare gli spettatori ai protagonisti dello spettacolo attraverso racconti, esperienze professionali e curiosità legate al dietro le quinte delle produzioni.

Ad inaugurare il BCT sarà un evento speciale in programma nella suggestiva cornice del Teatro Romano. Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà infatti “Anni Luce”, il nuovo spettacolo che segna il ritorno sulle scene italiane di Lola Ponce.

Il live unirà musica, narrazione e teatro in un percorso dedicato alle più celebri colonne sonore della storia del cinema e della televisione, offrendo al pubblico un viaggio tra emozioni e ricordi.

Con il traguardo della decima edizione, il BCT conferma la propria crescita nel panorama culturale nazionale, proponendo un programma che unisce spettacolo, approfondimento e valorizzazione del territorio, trasformando Benevento in uno dei principali punti di riferimento dell’estate dedicata al cinema e alla televisione.