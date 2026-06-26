A Tarvisio l’estate racconta la cultura e le tradizioni della Valcanale

A Tarvisio l’estate diventa un’occasione per conoscere meglio il territorio, i suoi luoghi e le tradizioni che lo attraversano.

Da questa idea nasce Radici, non solo un festival ma un vero e proprio contenitore culturale, che durante i mesi estivi propone appuntamenti diffusi tra storia locale, incontri, musica, concerti e scoperta della natura.

Il programma accompagna cittadini e visitatori tra sentieri, musei, chiese e spazi all’aperto, con passeggiate, visite guidate, incontri, concerti e laboratori. Un’occasione per vivere Tarvisio oltre la montagna, come luogo da scoprire attraverso le sue storie, i suoi paesaggi e i saperi che fanno parte della vita del territorio.

Una parte importante di Radici è dedicata proprio al rapporto tra natura e creatività. Con Landart & Radici, lungo il Sentiero Rio Argento, l’arte entra nel paesaggio attraverso installazioni immerse nella natura, in un percorso che permette di esplorarla anche attraverso opere che richiamano il legame con il territorio.

Il dialogo con la natura torna anche in Erbe senza Confini, in programma il 9 e 16 agosto, e Funghi che passione, con un doppio appuntamento l’8 e il 29 agosto. Si tratta di momenti dedicati alla scoperta delle specie vegetali che crescono spontaneamente nel territorio.

Radici dedica spazio anche all’enogastronomia, nello spazio di Officina Radici. Tra gli appuntamenti più attesi sotto questo punto di vista, La cucina tipica della Valcanale, in programma il 10 agosto e le degustazioni guidate Colli orientali nel bicchiere, l’11 e il 13 agosto, e Il Collio nel bicchiere, il 16.

Le degustazioni, a cura del Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo, saranno condotte da Matteo Bellotto, filosofo, degustatore e scrittore, che accompagnerà il pubblico in un racconto del vino come espressione del territorio, delle sue storie e delle sue comunità.

La musica sarà un altro elemento centrale del programma, con un vasto programma che aprirà le danze il 17 luglio, con il concerto del Coro del Friuli Venezia Giulia, diretto da Agnes Schnabl, dal titolo ERWACHEN, RISVEGLIARSI, e terminerà con i Campionati Mondiali di Fisarmonica Diatonica e Organetto, in programma dal 4 al 6 settembre all’Auditorium Comunale di Tarvisio. L’appuntamento porterà musicisti e appassionati, con selezioni aperte, concerti e performance in diversi luoghi del territorio.

Nel mezzo altri appuntamenti caratteristici come Un piccolo violino magico che porterà il 7 agosto nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Tarvisio, i giovani talenti del violino insieme all’Accademia d’Archi G. G. Arrigoni, e Al sacro popolare, il 9 agosto alle 21:00 nella Chiesa Beata Vergine di Loreto, con il Quartetto Anutis: un progetto vocale femminile che attraversa brani sacri liturgici e popolari dal Duecento al Novecento.

Un’estate da vivere insieme, tra musica, natura, tradizioni e momenti di scoperta. Con Radici, Tarvisio accoglie cittadini e visitatori in un percorso diffuso tra sentieri, spazi culturali e luoghi simbolici del territorio, raccontando le storie, i saperi e le tradizioni che ne definiscono l’identità.