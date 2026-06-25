Tutto pronto per il Delifest, sul palco di Deliceto arriva Massimo Andrei

DELICETO (Fg) – Il grande pubblico lo associa spesso al sodalizio con la compagnia di Vincenzo Salemme, sia a teatro che al cinema, e al ruolo di Pio Buttafuoco nella serie televisiva “Il commissario Manara”: Massimo Andrei – attore, regista e autore di teatrale, televisivo e cinematografico – sarà il primo ospite del Delifest, il festival culturale di Deliceto che quest’anno annovera la Rai come media partner.

Venerdì 26 giugno, alle ore 21, salirà sul palco del cortile delle scuole elementari per dialogare col pubblico e con la giornalista Francesca Silvestre. Massimo Andrei rappresenta una delle voci più originali, colte e ironiche del panorama artistico napoletano.

Fin da giovanissimo, calca i palcoscenici lavorando al fianco di maestri assoluti come Ernesto Calindri e Carlo Giuffré. Negli anni, la sua urgenza espressiva si è manifestata nella scrittura e nella regia, due ambiti in cui riesce a fondere satira sociale, realismo e una forte sensibilità antropologica.

TRE SERATE DI INCONTRI D’AUTORE DEDICATI A NAPOLI. Come nel 2025, anche in questa seconda edizione il Delifest dedicherà gli incontri d’autore alla grande scuola artistica e culturale napoletana.

Sabato 27 giugno, saranno due i protagonisti: l’attore Enzo Decaro, fondatore negli anni ’70 del gruppo comico “La Smorfia” con Lello Arena e l’indimenticabile Massimo Troisi, e Nando Paone, eccezionale interprete di numerosi film, attore e caratterista di grande forza espressiva in pellicole di successo come “Benvenuti al Sud”.

Domenica 28 giugno, sempre nel segno di Napoli, il protagonista dell’incontro d’autore sarà Tony Esposito, musicista, cantautore e formidabile percussionista, uno degli artisti più apprezzati dall’indimenticato Pino Daniele.

Domenica sera, dopo l’incontro con Tony Esposito, si terrà il concerto di Elisabetta Serio Jazz Quartet con Gerald Cannon come special guest.

Tutti gli incontri d’autore sono a ingresso libero e si svolgeranno nel cortile delle scuole elementari di Deliceto. A condurli, sarà la giornalista RAI Francesca Silvestre.