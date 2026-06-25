Senise si stringe nel dolore per la scomparsa di Rocco Abbandonato

La comunità di Senise è profondamente colpita dalla scomparsa di Rocco Abbandonato, una persona conosciuta e stimata da tutti. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane.

Rocco era un uomo gentile, disponibile e sempre pronto a tendere una mano a chiunque ne avesse bisogno. Con il suo sorriso, la sua educazione e la sua innata cordialità ha saputo conquistare l’affetto di un’intera comunità, diventando un punto di riferimento per amici e conoscenti.

In queste ore di dolore, sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia, testimonianza dell’impronta che Rocco ha lasciato nel cuore di tanti.

Senise perde un uomo perbene, il cui ricordo continuerà a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto e amato.

Alla famiglia Abbandonato giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio dalla nostra redazione.