Sovraindebitamento: Giovedì 25 giugno, un convegno gratuito per promuovere un uso consapevole del credito e prevenire le difficoltà economiche.

Come orientarsi quando le spese superano le entrate e gestire il peso dei debiti?

Per rispondere a queste domande e fornire strumenti pratici di tutela, l’Adiconsum di Matera ha organizzato per domani, 25 giugno 2026, alle ore 16:30 un incontro pubblico intitolato: “Problemi di sovraindebitamento: la tua bussola per affrontare debiti e difficoltà economiche”, e si terrà presso la sala conferenze dell’Hotel San Domenico Al Piano, situato in Via Roma, 15 a Matera.

L’evento rientra nel progetto nazionale di educazione finanziaria Pronti a Contare, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D.D. 12 maggio 2025), e promosso in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori. Durante l’incontro interverranno esperti del settore e consulenti del debito, che illustreranno ai cittadini come riconoscere i primi segnali di sovraindebitamento e quali sono i percorsi legali e stragiudiziali previsti per superare la crisi finanziaria.

I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con gli specialisti, ricevendo informazioni utili sulle procedure di composizione della crisi e sulla gestione consapevole del bilancio familiare.

Il sovraindebitamento – ha affermato Marina Festa, Presidente Adiconsum di Matera – è una piaga in continua crescita. Non è semplicemente una questione di ‘cattiva gestione’, ma una condizione di vulnerabilità spesso causata dalla perdita del lavoro, da spese sanitarie impreviste o da mutamenti familiari improvvisi.

È importante ricordare che su questo tema c’è una lunga storia di tutela dei consumatori: la prima proposta di legge sul sovraindebitamento fu promossa proprio da Adiconsum presso il CNEL nel 2001, e poi ripresa nel 2008.

Il programma e gli ospiti

L’incontro sarà moderato da Vincenzo Telesca, Presidente Adiconsum Basilicata.

Interverranno:

Marina Festa – Responsabile territoriale Adiconsum Matera e Sportello Riparto;

Fabio Picciolini – Consulente Dipartimento Credito e Finanza di Adiconsum Nazionale;

Francesco Gallipoli – Presidente Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla”;

Giuseppe Tedesco – Componente dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC);

Gianpiero Anicito – Dir. Area Terzo Settore Basilicata, Puglia e Molise di Intesa SanPaolo;

Angelo Festa – Presidente Associazione Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà ETS”.

L’importanza della formazione – “Questi incontri – ha affermato Vincenzo Cavallo, Segretario della CISL Basilicata – rappresentano lo spirito della nostra attività: essere dalla parte dei lavoratori, dei cittadini e dei pensionati in ogni momento, soprattutto di fronte alle difficoltà di gestione dell’indebitamento. L’informazione e la formazione sono fondamentali per prevenire situazioni di grave disagio economico per le famiglie”.

La cittadinanza, gli organi di stampa e gli operatori del settore sono invitati a partecipare.

Per informazioni:

Adiconsum Matera, Via Ettore Maiorana 31 – 75100 Matera – tel. 08935330538, e-mail [email protected]