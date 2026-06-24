Polizia di Stato, nuovi funzionari alla Questura di Matera. UGL: “più sicurezza, legalità e presidio del territorio per difendere cittadini, famiglie e lavoro”.

L’UGL Matera esprime soddisfazione per l’arrivo di nuovi funzionari e personale presso la Questura di Matera, un rafforzamento degli organici che contribuirà ad accrescere l’efficacia dell’azione della Polizia di Stato sul territorio provinciale, a tutela della sicurezza dei cittadini, delle famiglie, delle attività produttive e dei lavoratori. In un contesto in cui è sempre più necessario contrastare criminalità, illegalità, sfruttamento del lavoro e caporalato, la presenza delle Forze dell’Ordine rappresenta un presidio fondamentale di legalità e di vicinanza ai cittadini, garantendo controllo del territorio, prevenzione e tutela della convivenza civile.

“Più uomini, più donne in divisa, più mezzi e maggiori risorse per le Forze di Polizia significano più sicurezza e più libertà per i cittadini onesti. Lo Stato deve essere sempre più presente sul territorio per difendere la legalità, tutelare il lavoro regolare e garantire alle famiglie di vivere serenamente nelle proprie comunità. Chi vive, lavora, vuole investire e sceglie di venire nel nostro territorio deve farlo nel pieno rispetto delle leggi, dei valori e delle regole dello Stato italiano”, dichiara il Segretario Provinciale dell’UGL Matera, Pino Giordano.

“Un ringraziamento va al Questore della Provincia di Matera, dott. Davide Della Cioppa, per l’attenzione riservata alle esigenze del territorio e per il costante impegno nel garantire un’efficace azione di sicurezza e di tutela della legalità. Particolare apprezzamento viene espresso per l’arrivo delle nuove Commissarie della Polizia di Stato, Maria Paola Minervini e Federica Favuzzi, entrambe laureate in Giurisprudenza con il massimo dei voti, vincitrici del concorso per Commissari e formate presso la Scuola Superiore di Polizia, dove hanno conseguito il Master in Organizzazione, Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza. Professioniste qualificate che metteranno competenze e spirito di servizio a disposizione della comunità materana.

Alle neo Commissarie e a tutto il personale assegnato alla Questura giungano gli auguri di buon lavoro dell’UGL Matera. L’UGL auspica che questo importante rafforzamento rappresenti soltanto un primo passo e che possano arrivare ulteriori uomini, donne, mezzi e risorse per le Forze dell’Ordine, affinché Matera e l’intera provincia possano contare su una presenza sempre più capillare dello Stato, capace di garantire sicurezza, contrastare ogni forma di illegalità e far sentire i cittadini pienamente tutelati nelle proprie case, nei quartieri, nei luoghi di lavoro e nelle comunità. Investire nella sicurezza – conclude Giordano – significa investire nel futuro, nella legalità, nella tutela delle famiglie, nella difesa del lavoro e nella crescita sana del territorio. Solo con uno Stato forte, presente e autorevole si possono garantire ordine, rispetto delle regole e una migliore qualità della vita per tutti”.