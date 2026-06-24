Basilicata Corso-concorso infermiere di comunità, 870 domande
L'assessore alla Salute Cosimo Latronico: "Questo dato, a poche ore dalla chiusura ufficiale dei termini, dimostra l’attrattività della nostra programmazione e l’entusiasmo dei professionisti della salute verso una nuova visione della sanità lucana”.
“Con 870 domande di partecipazione già pervenute stiamo registrando una grandissima risposta al corso concorso unico regionale per Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFoC).
Questo dato, a poche ore dalla chiusura ufficiale dei termini, dimostra l’attrattività della nostra programmazione e l’entusiasmo dei professionisti della salute verso una nuova visione della sanità lucana”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico.
La procedura pubblica, coordinata dall’Azienda Sanitaria di Matera in collaborazione con l’Azienda Sanitaria di Potenza, punta alla formazione di 500 Infermieri di Famiglia e di Comunità attraverso un percorso teorico-pratico per poi procedere all’assunzione immediata a tempo indeterminato dei primi 263 idonei.
Il corso concorso è aperto a tutti i possessori di laurea in scienze infermieristiche, compresi i dipendenti già in servizio, e darà diritto a crediti formativi utilizzabili per il master di primo livello.
“Stiamo strutturando la nuova medicina di prossimità e questo concorso – spiega l’assessore Latronico – rappresenta un altro tassello fondamentale per il pieno funzionamento delle Case di Comunità.
L’Infermiere di Famiglia e di Comunità sarà la figura chiave per l’integrazione socio-sanitaria, capace di prendere in carico i cittadini direttamente nei loro contesti di vita e familiari, abbattendo l’isolamento geografico e offrendo un punto di orientamento sicuro e accessibile sul territorio”.
“Il successo di questa adesione – conclude Latronico – ci invita a proseguire sulla strada della riorganizzazione della sanità lucana.
Con il reclutamento di queste figure professionali e il potenziamento delle Case di Comunità, avviciniamo concretamente le cure e il monitoraggio continuo ai bisogni reali delle persone, offrendo un’assistenza di qualità in ogni comune della nostra regione”.