Amazon presenta “Destinazione Sud” a Palermo: focus su investimenti, imprese e innovazione nel Mezzogiorno

Amazon ha scelto Palermo per presentare “Amazon Destinazione Sud”, un programma di iniziative rivolto a clienti, imprese e comunità del Mezzogiorno.

L’annuncio è stato effettuato nell’ambito del Prime Day Festival, evento organizzato in vista del Prime Day e dedicato a temi legati all’innovazione, alla formazione e allo sviluppo economico del territorio.

Secondo l’azienda, il progetto intende valorizzare le attività già avviate nel Sud Italia e promuovere nuove opportunità per le piccole e medie imprese, oltre a sostenere iniziative nel campo della formazione e della sostenibilità.

Giorgio Busnelli, vicepresidente e Country Manager di Amazon Italia, ha ricordato che l’azienda ha investito oltre 2 miliardi di euro nel Mezzogiorno negli ultimi quindici anni, impiegando circa 3.000 lavoratori a tempo indeterminato e generando, secondo le stime aziendali, un significativo impatto economico sull’indotto locale.

Tra le iniziative illustrate figurano programmi di supporto alle PMI che operano attraverso la piattaforma di vendita online, progetti nel settore delle energie rinnovabili e attività dedicate alla formazione nelle discipline scientifiche e tecnologiche.

L’azienda ha inoltre evidenziato il proprio contributo alla realizzazione di impianti fotovoltaici in Sicilia e il sostegno a percorsi educativi rivolti agli studenti.

L’annuncio coincide con il Prime Day 2026, iniziativa commerciale riservata agli iscritti al servizio Prime e in programma dal 23 al 26 giugno. Durante il periodo promozionale saranno disponibili offerte in diverse categorie merceologiche, dai prodotti di uso quotidiano all’elettronica di consumo.

Tra le novità presentate figura anche l’impiego dell’intelligenza artificiale generativa nell’esperienza di acquisto. In particolare, Amazon ha illustrato le funzionalità di Rufus, l’assistente virtuale sviluppato per aiutare gli utenti nella ricerca di prodotti e offerte in linea con le proprie esigenze.

A fare da cornice al lancio del programma è stato il Prime Day Festival, manifestazione aperta al pubblico e ospitata presso il Nauto di Palermo dal 19 al 21 giugno. L’iniziativa ha proposto incontri, momenti di approfondimento e appuntamenti dedicati alla cultura, all’innovazione e all’intrattenimento.

Nel corso dell’evento sono intervenuti rappresentanti del mondo accademico, culturale e tecnologico, tra cui Alec Ross, Antonio Manzini e Milena Palminteri, oltre all’artista Davide Shorty. Gli appuntamenti hanno accompagnato la presentazione del progetto “Amazon Destinazione Sud” e le attività legate al Prime Day 2026.