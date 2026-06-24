A Latronico nasce un nuovo modello di benessere territoriale: il 27 giugno l’evento “Percorsi del Gusto nei Boschi” tra terapia forestale, terme e produzioni locali”

Natura, salute, tradizioni e innovazione si incontrano nel cuore della Valle del Sinni.

Sabato 27 giugno, dalle ore 10.00 alle 14.00, Contrada Calda a Latronico ospiterà l’evento “Percorsi del Gusto nei Boschi”, iniziativa che unisce il benessere psicofisico garantito dalla terapia forestale alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali e delle risorse ambientali del territorio.

L’appuntamento rappresenta un momento significativo per la comunità locale e per il percorso di sviluppo sostenibile intrapreso dal Comune di Latronico.

Durante la mattinata sarà infatti presentato il progetto che mira a integrare salute, turismo esperienziale e promozione delle produzioni identitarie, valorizzando il patrimonio boschivo e termale dell’area.

La giornata prenderà il via alle ore 9.30 presso il nascente “Latronico Experience Park”, in località Maiolino di Calda, con l’accoglienza dei partecipanti e un’esperienza dimostrativa di terapia forestale. I presenti potranno inoltre scoprire in anteprima il nuovo percorso di barefooting e la serra didattica, infrastrutture pensate per favorire il contatto diretto con la natura e promuovere attività educative e di benessere.

Alle ore 11.00, presso il Patio delle Terme Lucane, si terranno i saluti istituzionali e la presentazione ufficiale del progetto “Percorsi del Gusto nei Boschi”. Interverranno il Sindaco di Latronico, Fausto De Maria, la Vicesindaca con delega ad Agrobiodiversità e Turismo, Rosita La Banca, l’Assessora all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, e la Vicepresidente della Fondazione Super Sud, Carmen Scavone. A moderare gli incontri sarà la giornalista Donata Manzolillo.

Il programma scientifico approfondirà il ruolo della terapia forestale come pratica preventiva e complementare alla medicina tradizionale, attraverso il contributo di autorevoli esperti del settore.

Il professor Severino Romano, ordinario di Economia ed Estimo Forestale dell’Università della Basilicata, illustrerà le opportunità di sviluppo economico e sociale generate dalla valorizzazione dei boschi nelle aree interne. Il ricercatore del CNR Francesco Meneguzzo presenterà le più recenti evidenze scientifiche sulla terapia forestale, mentre il medico termalista Renato Del Monaco approfondirà le prospettive di integrazione tra medicina termale e forest care.

A conclusione dell’evento, dalle ore 13.00 presso le suggestive Cascate Termali di Contrada Calda, i partecipanti potranno degustare una selezione di prodotti locali a marchio De.Co. (Denominazione Comunale), espressione dell’identità gastronomica e culturale di Latronico.

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Latronico nell’ambito del Programma Speciale Senisese – Misura di Sostegno all’Identità Culturale, con l’obiettivo di promuovere nuove forme di turismo sostenibile e di rafforzare il legame tra comunità, ambiente e produzioni del territorio.

“Percorsi del Gusto nei Boschi” si propone come un laboratorio a cielo aperto dove il benessere individuale diventa occasione di sviluppo collettivo, dimostrando come le risorse naturali, culturali e produttive delle aree interne possano trasformarsi in strumenti concreti di crescita e attrattività.