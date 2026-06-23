Una Carta della Cittadinanza Euromediterranea

Venerdì 26 Giugno dalle ore 18:30, al Castello di Bernalda saranno presentati i risultati dello scambio internazionale giovanile realizzato nell’ambito del progetto MAGNA GRECIA I AZIONE B5 che ha previsto la progettazione, il coordinamento e la facilitazione di una serie di attività di co-creazione rivolte a un gruppo di coinvolgimento di 20 ragazzi e ragazze lucani e greci, impegnati nella redazione della Carta della Cittadinanza Euromediterranea.

L’attività, coordinata da EXO scarl con l’applicazione del metodo HumanLab, si inserisce all’interno delle azioni finalizzate a disegnare la mappa delle comunità di Bernalda, Policoro, Scanzano J., Montalbano J., Nova Siri, Pisticci, Montescaglioso e Matera.

Dopo la presentazione pubblica lo scorso Gennaio della HumanMap Magna Grecia – la mappa digitale multilivello che racconta le sfide e le ricchezze del territorio lette con le comunità locali – il gruppo di lavoro ha guidato la prima parte dello scambio in Grecia, a Salonicco, e si prepara ad accogliere i partecipanti in Basilicata dal 24 al 27 Giugno.

Durante la residenza realizzata a fine Maggio, i partecipanti si sono interrogati sui significati attribuiti a concetti chiave come sviluppo, sostenibilità, benessere mettendo in discussione i criteri quantitativi con cui siamo abituati a misurare la ricchezza di un territorio.

Attraverso l’incrocio di sguardi multidisciplinari e interessi diversi, i partecipanti si sono lasciati ispirare dalla complessità storica di Salonicco, in cui bizantini, cristiani, ottomani, cristiani, ebrei, popoli e economie hanno disegnato nei secoli la bellezza di una città cerniera tra Oriente e Occidente.

Nell’ultima parte della residenza, ripartendo dalle riflessioni semantiche e strategiche già condivise, si immergeranno nel patrimonio della Magna Grecia Lucana per finalizzare la Carta della Cittadinanza euromediterranea che sarà consegnata alle comunità coinvolte nel progetto a Bernalda nella serata di consegna degli attestati di partecipazione.

La Carta proporrà una propria interpretazione del cittadino oggi, attraverso ciò che desidera, ricorda, si impegna a fare per contribuire a costruire idee e pratiche virtuose di cittadinanza.

Per immergersi nella mappa di comunità con i contenuti finora realizzati è possibile consultare il sito www.humanmap.it/magnagrecia