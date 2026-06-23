Mezzogiorno interno nei 70 anni di Italia Nostra: riflessioni e prospettive a Tricarico

TRICARICO – “Mezzogiorno interno nei 70 anni di Italia Nostra. Riflessioni e prospettive” è il tema della tavola rotonda in programma sabato 27 giugno alle ore 9 presso la Biblioteca Rocco Scotellaro di Tricarico.

L’iniziativa è promossa da Italia Nostra Sezione Medio Basento con il sostegno del Comune di Tricarico, della Pro Loco di Tricarico, di Greenpharma Potenza, dell’Associazione degli Ex Consiglieri e Parlamentari della Regione Basilicata, del Club del Fornello di Rivalta Piacenza – Sezione di Potenza, dell’Accademia Tiberina Sezione di Potenza e dell’Accademia della Ruralità Giuseppe Avolio.

L’appuntamento rappresenta un importante momento di confronto, studio e approfondimento sui temi dello sviluppo sostenibile, della tutela ambientale e paesaggistica e delle prospettive future delle aree interne del Mezzogiorno, nel quadro delle celebrazioni per i settant’anni di attività di Italia Nostra.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso. Al dibattito prenderanno parte Nicola Pascale, presidente dell’Accademia Tiberina Sezione di Potenza; Paolo Carbone, presidente dell’Accademia della Ruralità Giuseppe Avolio; Domenico Totaro, presidente della Sezione Senisese di Italia Nostra; Sergio Valiante, docente dell’Università degli Studi della Basilicata e componente del Comitato Scientifico; Pancrazio Toscano, già sindaco di Tricarico, scrittore e poeta; Paolo Popia, presidente della Sezione Rabatana; Michele Radice, presidente dell’Associazione Ex Parlamentari e Consiglieri della Regione Basilicata; Gerardo Lisco, ricercatore indipendente di Scienza della Politica; Enza Spano, presidente di Italia Nostra Sezione Medio Basento; e Isabella Marchetta, appassionata e studiosa dei parchi letterari.

Numerosi e di grande attualità i temi che saranno affrontati nel corso della tavola rotonda: dal “Mezzogiorno nudo” di ieri e di oggi alle prospettive di sostenibilità per la Basilicata; dalla questione Rabatana alla rigenerazione ecologica di un’economia mediterranea del Mezzogiorno interno; dal rapporto tra questione sociale e questione ambientale alle prospettive di sviluppo sostenibile della regione.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata al ruolo del blocco agrario-industriale nei processi di sviluppo e nelle dinamiche politiche territoriali, ai parchi letterari come strumenti di valorizzazione culturale e territoriale e al tema della “tutela dello sguardo”, con specifico riferimento al caso Basilicata e alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico.

L’incontro si propone come un’occasione di riflessione collettiva sulle sfide che attendono le aree interne lucane e meridionali, ponendo al centro il rapporto tra ambiente, cultura, identità e sviluppo. Una giornata di studio, divulgazione e ricerca che segna la ripresa delle attività programmatiche di Italia Nostra Sezione Medio Basento, da sempre impegnata nella promozione della cultura della tutela ambientale e paesaggistica in Basilicata.

Un appuntamento che si preannuncia di particolare interesse per amministratori, studiosi, associazioni e cittadini, chiamati a confrontarsi sui percorsi possibili per costruire un futuro sostenibile per il Mezzogiorno interno e per la Basilicata.