“Let’s Beat Together”: un defibrillatore per lo Stadio Rossi, il Rotaract Club Senise Sinnia conclude il suo anno di service

SENISE – Lo sport diventa sempre più sicuro grazie a “Let’s Beat Together”, il progetto promosso dal Distretto Rotaract 2120 Puglia e Basilicata che ha portato alla donazione di un defibrillatore semiautomatico (DAE) all’Atletico Senise. Il dispositivo sarà installato presso lo Stadio Comunale “Giambattista Rossi”, rappresentando un importante presidio di sicurezza per atleti, dirigenti e tifosi.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno del Rotaract Club Senise Sinnia, che ha trasformato un percorso di service in un risultato concreto e tangibile per il territorio. Un progetto che ha saputo coniugare solidarietà, prevenzione e attenzione verso il mondo dello sport, rafforzando il legame tra associazionismo e comunità.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al mister Salvatore Marino, promotore e organizzatore della “Fair Play del Cuore”, evento che ha coinvolto l’intera comunità locale in un clima di partecipazione, amicizia e condivisione. Grazie al suo entusiasmo e alla capacità di fare squadra, l’iniziativa ha visto la presenza e il contributo di soci rotaractiani, rotariani, amici del club e del consigliere comunale Rocco Marcone, tutti uniti da un obiettivo comune: lasciare un segno positivo per il territorio.

La giornata si è svolta inoltre alla presenza del Rappresentante Distrettuale Giuseppe De Fini, figura di riferimento per il Rotaract pugliese e lucano. Per l’occasione, il Club ha voluto omaggiarlo con una targa di riconoscimento, espressione della gratitudine per il costante sostegno, la vicinanza e l’esempio di autentico spirito rotariano dimostrato durante l’intero anno associativo.

Con la consegna del defibrillatore si conclude ufficialmente il percorso di service del Rotaract Club Senise Sinnia per l’Anno Rotariano 2025/2026. Un cammino fatto di idee, progetti e impegno che si traduce oggi in un’eredità concreta per la comunità, confermando come la collaborazione e la partecipazione possano generare risultati capaci di migliorare la qualità della vita del territorio.