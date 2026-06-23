“L’AI in azienda”: sei casi pratici di vantaggio competitivo in Basilicata, raccontando l’intelligenza artificiale attraverso le esperienze delle imprese.

Parlare di intelligenza artificiale partendo dalla realtà delle imprese e dai risultati concreti ottenuti sul campo, con la consapevolezza che l’AI non rappresenta soltanto una tecnologia emergente ma una leva strategica per accrescere competitività, produttività e capacità di innovazione, contribuendo allo sviluppo del territorio: è questo l’obiettivo del workshop “L’AI in azienda – 6 casi pratici di vantaggio competitivo in Basilicata”, in programma il 25 giugno 2026 dalle 10.00 nella Sala Economia della Camera di Commercio della Basilicata, a Potenza.

L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio della Basilicata, dal PID Punto Impresa Digitale Basilicata e da Asset Basilicata, intende offrire una visione concreta e accessibile dell’intelligenza artificiale, mettendo al centro le esperienze di aziende che hanno già introdotto strumenti e soluzioni innovative nei propri processi produttivi e organizzativi.

I lavori prenderanno il via con i saluti istituzionali del presidente dell’Ente camerale, Michele Somma; sarà poi Vito Santarcangelo di Iinformatica a introdurre il workshop con una riflessione sul tema “L’AI come opportunità di crescita del territorio”.

Cuore dell’iniziativa sarà quindi la presentazione di sei esperienze aziendali che dimostrano come l’intelligenza artificiale possa generare valore in settori diversi: Brecav, con applicazioni AI nel comparto automotive; Cantine del Notaio, che utilizza l’intelligenza artificiale nel settore vitivinicolo attraverso processi di gamification; Centro RHAM, con soluzioni per screening, prevenzione e miglioramento della salute; Erreffe Progetti, che applica l’AI all’ingegneria; MYAV, con applicazioni di robotica nella grande distribuzione organizzata per migliorare efficienza operativa e soddisfazione del cliente; Applica, con sistemi di agentica finalizzati all’efficientamento delle linee produttive Stellantis.

Accanto ai case history sarà allestita una poster session dedicata ad altre esperienze aziendali lucane che stanno sperimentando l’intelligenza artificiale: Altrafo Srl, Caldarola Srl, Centro Servizi Srl, De.Ra.Do. Srl, Ecosud Srl, Ineletec Srl, L’Antincendio Srl, Prefabbricati Rubino Tommaso Srl e Studio Risorse Srl.