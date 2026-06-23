DAI PROGETTI AI FATTI: A CERSOSIMO INAUGURATA LA RASS1 “SAN VINCENZO”, PRESIDIO DI ASSISTENZA, LAVORO E SVILUPPO PER IL TERRITORIO

Un sincero plauso alla Sindaca Domenica Paglia e all’Amministrazione comunale di Cersosimo per l’importante traguardo raggiunto con l’inaugurazione della RASS 1 “San Vincenzo”.

In una piccola comunità della Val Sarmento, questa struttura rappresenta una risposta concreta a uno dei bisogni più sentiti delle aree interne: garantire assistenza, cura e dignità alle persone anziane che, per diverse ragioni, non possono essere seguite quotidianamente dai propri familiari.

La RASS1 “San Vincenzo” non è soltanto una struttura socio-assistenziale, ma un vero e proprio presidio socio-sanitario che si avvale di personale qualificato, OSS, infermieri e responsabile sanitario, contribuendo a rafforzare in maniera significativa la rete dei servizi territoriali e a ridurre le difficoltà derivanti dalla distanza dai principali presidi sanitari.

Un riconoscimento particolare va al Dott. Clemente, veterano del settore, che ancora una volta sarà protagonista di un importante percorso di sviluppo locale. La sua esperienza sarà determinante non solo per garantire un’accoglienza qualificata e umana agli ospiti della struttura, ma anche per creare opportunità occupazionali e nuove prospettive per il territorio.

A nome del SIFUS Basilicata – Sindacato Fondato sull’Unità e la Stabilizzazione, esprimiamo il nostro apprezzamento per un’iniziativa che coniuga welfare, servizi, occupazione e sviluppo locale. Opere come questa dimostrano che investire nelle persone e nei territori è la strada giusta per contrastare lo spopolamento e restituire centralità alle aree interne.

Questa giornata ci invita a una riflessione semplice ma fondamentale: la crescita delle comunità passa dalla realizzazione concreta dei progetti. Sono i servizi attivati, i posti di lavoro creati e le risposte offerte ai cittadini a fare la differenza. Oggi Cersosimo dimostra che ciò che conta sono i fatti. Le passerelle e le sfilate nei convegni, se non accompagnate da risultati tangibili, rischiano di rimanere esercizi sterili.

La RASS1 “San Vincenzo” è invece una realtà concreta, un presidio di assistenza, umanità e sviluppo. Un esempio virtuoso di buona amministrazione e di collaborazione tra istituzioni, professionisti e territorio, capace di trasformare una visione in un servizio essenziale per la comunità.

SIFUS Basilicata