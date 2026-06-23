Aperitivo Epoca, sull’Adda, ogni giovedì, sabato e domenica, rilassa. Anzi, emoziona.

Epoca Grill & Pizza – Trezzo, proprio sull’Adda, per ben tre sere a settimana, propone un piacevole aperitivo sull’Adda, proprio sul fiume… Dalle 18 alle 23, apericena con musica, dj set, relax e tante cose buone da mangiare e da bere. Non è un caso che questo spazio ideato da Denys Maiorino sia in via Belvedere. La vista si fa ricordare. La location è unica, anzi magica. Il servizio, il sound, l’attenzione al dettaglio e i piatti, insieme a cocktail e drink, fanno il resto

Da Epoca Grill & Pizza – Trezzo, tra l’altro, lo staff cura ogni dettaglio, anche dietro al bancone. Gin biologici, amari tropicali e chicche introvabili per il dopocena…. e come dicevamo, anche per l’Aperitivo Epoca.

Come dice il suo nome, Epoca Grill & Pizza punta su carni alla griglia d’eccellenza (hamburger, tagliate, costate, filetti e ovviamente fiorentine) e pizze napoletane d’autore. Non mancano invitanti antipasti (salsiccia e friarelli, melanzane alla parmigiana, taglieri, etc.), insalate, contorni e tanti dolci fatti in casa.

E tutta la proposta è perfetta anche da gustare, con una vista incredibile, all’ora dell’aperitivo, per Aperitivo Epoca. Ogni giovedì, sabato e domenica, nel bel mezzo del weekend, oppure anticipandolo, vivere qualche ora sul fiume è proprio una buona idea, che rilassa. Al resto pensa la musica, che è curata e dà la giusta spinta in più.