Un trionfo la VI edizione di Terre Lucane Adventure edizione 2026.

Grandissimo successo, sotto ogni punto di vista, per la VI edizione di Terre Lucane 2026, l’evento motociclistico dedicato all’off road enduro che da anni ormai si presenta come uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati al mototurismo adventouring.

Dal 18 al 21 giugno 2026, la Basilicata è tornata ad essere protagonista di un viaggio straordinario tra paesaggi incontaminati, borghi, tradizioni e percorsi off-road, con un’edizione questa, del 2026, destinata a segnare un nuovo capitolo nella storia dell’intera manifestazione.

Innanzitutto, come prima scelta di questa edizione, l’organizzazione ha programmato tre livelli di percorso: Standard, Expert e Discovering; il tutto per consentire ad ogni partecipante di vivere l’esperienza più adatta alle proprie capacità edaspettative.

Terre Lucane 2026, organizzata dal Moto Club Giacinto Cerviere di Rionero in Vulture (in collaborazione con il Moto Club Gruppo Matto di Pisticci e sotto la super visione del sempre presente “Presidente FMI Basilicata Giovanni Tosti”) è stata inserita nel prestigioso Trofeo EICMA Adventure Series FMIa livello nazionale e per la prima volta si è sviluppata nell’arco di quattro giorni con un percorso complessivo di circa 600 chilometri articolato in tre tappe. La prima, in data venerdì 19, ha visto Rionero in Vulture come punto di partenza e Pisticci centro come traguardo, per un totale di 220km circa. L’ultima, ossia Domenica 21, quasi invertendo partenza ed arrivo, ha visto lo start a Pisticci ed il gran finale ai laghi di Monticchio (sempre per un totale di 220km circa). La seconda tappa invece, quella svoltasi nella giornata di sabato 20, ha interamente “valorizzato” il territorio materano tout court: si presentava questa come la novità più attesa e così è stato. La nuova tappa “intermedia” dedicata ai Calanchi lucani e realizzata in collaborazione con il Moto Club Gruppo Matto di Pisticci, ha valorizzato un percorso ad anello che ha attraversato alcuni dei luoghi più iconici della Basilicata orientale, da Matera a Craco fino all’area del Castello di Uggiano, culminando in un suggestivo bivacco in stile Dakar all’interno del Teatro dei Calanchi. Ha fatto da cornice a tutto questo, una notte sotto le stelle, tra tende, falò e spirito d’avventura; esperienza questa molto suggestiva che è destinata a diventare uno dei simboli di questa sesta edizione.

Terre Lucane continua così il proprio percorso di crescita, confermandosi non soltanto come evento motociclistico, ma come un vero progetto di valorizzazione territoriale capace di raccontare la Basilicata attraverso il viaggio, la scoperta e la passione per le due ruote. L’intera manifestazione è sempre del tipo Adventure Touring – “Turismo Avventura”. Questa consiste in escursioni di carattere turistico per motocicli in regola con il codice della strada, caratterizzata anche da percorsi con fondo naturale. L’obiettivo principale di questo evento è quello di contribuire a sviluppare una cultura del mototurismo che faccia apprezzare ai partecipanti gli aspetti naturalistici, culturali e gastronomici dei luoghi e dei paesi attraversati.

L’edizione 2026 ha portato i partecipanti alla scoperta dell’intera Basilicata, dai rilievi del Vulture alle Dolomiti Lucane, fino alle coste del Mar Jonio, attraverso itinerari studiati per valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico della regione. Successo doveva essere e successo è stato.