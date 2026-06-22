Tragico incidente sulla Statale 66: perde la vita l’autista di un camion tra San Marcello e Bardalone

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 66 dell’Abetone e del Brennero, nel tratto montano della provincia di Pistoia, tra San Marcello Piteglio e la località di Bardalone, nei pressi del Passo dell’Oppio.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto da Vigili del Fuoco e Carabinieri, un autoarticolato avrebbe perso il controllo, ribaltandosi su un lato e terminando la sua corsa contro un albero a bordo carreggiata.

L’urto si è rivelato fatale per il conducente del mezzo pesante, che è deceduto immediatamente a causa della violenza dell’impatto.

A seguito dell’accaduto, il tratto interessato della Statale 66 è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle autorità e la messa in sicurezza dell’area.