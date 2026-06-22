Tragedia in un parcheggio a Zibido San Giacomo: 31enne muore dopo essere stato investito, fermato il conducente

Una serata drammatica si è consumata in un’area di sosta a Zibido San Giacomo, nel Milanese, dove un uomo di 31 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile. Il conducente del veicolo è stato successivamente arrestato con l’ipotesi di omicidio volontario.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, alla base dell’incontro tra i due vi sarebbe stata una discussione legata a questioni personali, presumibilmente connesse a una donna.

Le indagini, condotte dai militari dell’Arma dei Carabinieri, si stanno concentrando anche sull’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Dai primi elementi emergerebbe che la vittima, un uomo di 41 anni secondo alcune fonti investigative, avrebbe estratto un’arma da cui sarebbero stati esplosi alcuni colpi a salve prima dell’investimento.

L’episodio è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Pavia, che coordina le indagini per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno preceduto la tragedia e per definire il contesto in cui è maturato lo scontro, ancora oggetto di approfondimenti.