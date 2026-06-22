Tragedia all’Ospedale San Giovanni di Dio di Melfi: muore una giovane mamma dopo il parto

Una giovane donna di 22 anni, residente a Rionero in Vulture, è deceduta nella tarda mattinata di oggi all’Ospedale San Giovanni di Dio di Melfi dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio.

Profondo il cordoglio espresso dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e dall’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico. Entrambi hanno annunciato l’immediata apertura di un’indagine interna affidata alla Direzione dell’Azienda Ospedaliera San Carlo, di cui il presidio di Melfi fa parte, per accertare le cause del decesso e fare piena chiarezza sull’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, la paziente è stata assistita durante il percorso di cura da un’équipe medica multidisciplinare completa. Il parto si è concluso regolarmente e il bambino, il secondo figlio della giovane donna già madre di una bambina di 11 mesi, è nato in buone condizioni di salute.

Dopo la nascita, tuttavia, le condizioni della 22enne si sono improvvisamente aggravate. Nonostante gli interventi del personale sanitario, il quadro clinico è rapidamente peggiorato fino al tragico epilogo.

Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno portato alla morte della giovane madre.