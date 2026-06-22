Solstizio d’estate e ondata di calore record: Italia sotto l’anticiclone africano, temperature fino a 40 gradi

Il calendario astronomico segna ufficialmente l’inizio dell’estate con il solstizio, ma l’avvio della stagione coincide con una fase di caldo eccezionale che sta interessando gran parte della penisola italiana.

A determinare questa situazione è la presenza di una vasta struttura anticiclonica di origine subtropicale che sta interessando l’area mediterranea, alimentata da masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa. Questa configurazione atmosferica sta causando un deciso aumento delle temperature, con valori che in diverse zone potranno raggiungere anche i 40 gradi.

Le condizioni di stabilità interesseranno soprattutto la Pianura Padana e le aree interne del Centro Italia e della Sardegna, dove il caldo risulterà particolarmente intenso e persistente. Le anomalie termiche previste sono significative, con scarti rispetto alle medie stagionali che possono arrivare fino a 10 gradi oltre i valori tipici del periodo.

Secondo le previsioni meteorologiche riportate dagli esperti del settore, la fase di caldo estremo potrebbe protrarsi per circa 8-10 giorni, con poche variazioni nello scenario atmosferico generale. In un contesto dominato dalla stabilità, non si escludono tuttavia brevi episodi di instabilità pomeridiana, soprattutto lungo l’arco alpino e nelle aree appenniniche interne, dove il riscaldamento diurno potrebbe favorire temporali isolati e di breve durata.

Il meteorologo Federico Brescia ha evidenziato come la giornata rappresenti un quadro di caldo anomalo diffuso su tutto il territorio nazionale, con una dinamica atmosferica che lascia spazio solo a fenomeni localizzati e temporanei nelle zone montuose.

Sul piano sanitario ed epidemiologico, gli effetti delle ondate di calore continuano a rappresentare una criticità rilevante. Studi recenti indicano che nel 2025 migliaia di decessi in Europa sarebbero stati correlati alle temperature estreme, con l’Italia tra i Paesi più colpiti. Particolarmente significativa la situazione di Milano, che risulta tra le città con il maggior numero di casi attribuibili al caldo nel periodo estivo.

Gli esperti sottolineano come il caldo intenso debba essere considerato un fattore di rischio sanitario rilevante. Il medico Fabrizio Pregliasco ha ricordato che si tratta di un fenomeno spesso sottovalutato perché non sempre produce effetti immediatamente visibili, ma che incide in modo significativo su ricoveri e mortalità, soprattutto tra le fasce più fragili della popolazione. Per questo motivo, viene ribadita l’importanza della prevenzione, dell’informazione e dell’adozione di misure di tutela della salute pubblica.

Nel frattempo, anche in Europa si registrano conseguenze legate alle alte temperature. In Francia, le autorità hanno segnalato diversi decessi per annegamento in concomitanza con il forte caldo, invitando la popolazione alla massima prudenza nelle attività balneari e alla scelta di aree sorvegliate per la sicurezza in acqua.