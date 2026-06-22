Pugliesi protagonisti al We Make Future di Bologna: “Siamo i ritornanti”

La vetrina è quella del WMF-We Make Future di Bologna (https://www.wemakefuture.it/). Con un ruolo da protagonisti, alla tredicesima edizione della Fiera Internazionale dedicata all’innovazione (tra business, formazione, cultura e creatività) ci saranno anche due professionisti pugliesi: Luigi De Seneen, consulente di marketing strategico, autore e formatore; e Massimo Ciuffreda, imprenditore digitale, innovation manager e speaker.

Luigi De Seneen è nato e lavora a Foggia, dove ha scelto di ritornare dopo aver costruito la propria carriera in giro per l’Italia.

Anche Massimo Ciuffreda è un “ritornante”: lui ha scelto la natìa Mattinata come ‘centro di gravità permanente’, dopo aver compiuto un lungo percorso professionale in diverse città del Bel Paese. Ha creato Cynoma che si occupa di cyber security.

Insieme, De Seneen e Ciuffreda sono licenziatari di un brand che lavora per la comunità europea, per i ministeri e l’agenzia per la privacy. Unici licenziatari in Puglia.

Entrambi sono soci di Marketing Movers, la società che ha sede a Foggia e si occupa di formazione, consulenza, strategia commerciale e digitale per imprese. Al WMF di Bologna, il foggiano De Seneen presenterà “La tua prossima vetta”, pubblicato da Hoepli con i coautori Luca Colli e Corrado Gambi, e illustrerà il metodo V.E.T.T.A. (Visione, Energia, Tenacia, Tattica e Aspirazione), un sistema di sviluppo delle imprese costruito dentro le aziende e con imprenditori reali, testato nel tempo.

Il mattinatese Ciuffreda, nella kermesse dell’innovazione, sarà speaker, moderatore e parteciperà anche nella veste di vicepresidente AIND, Associazione Italiana Nomadi Digitali, la principale organizzazione italiana di categoria per i lavoratori da remoto.

RITORNARE, METTENDO AL CENTRO LE COMPETENZE. “Con la digitalizzazione, il lavoro da remoto e la relativa facilità con cui si può raggiungere virtualmente o materialmente qualsiasi luogo, quella che un tempo era definita ‘provincia’ ed era percepita come ai margini delle innovazioni e delle dinamiche di sviluppo, può diventare centrale grazie alle competenze e alla creatività.

Il nostro centro è la Puglia, la provincia di Foggia, e da qui lavoriamo e costruiamo progetti e percorsi in Italia e in Europa. Con il valore aggiunto di trarre ispirazione, energia e forza dall’operare dentro il nostro meraviglioso territorio, che ci restituisce empatia, originalità, l’unicità di una prospettiva differente da tutte le altre”, raccontano i due ‘ritornanti’.

“Dal 24 al 26 di giugno saremo gli unici due professionisti della provincia di Foggia con un ruolo attivo al WMF di Bologna, ma siamo certi che nei prossimi anni saremo di più, perché anche in Capitanata collaboriamo da anni con ragazze e ragazzi che stanno acquisendo esperienza e competenze, persone capaci che hanno compiuto come noi un percorso di crescita in giro per l’Italia e l’Europa, con una ‘parabola ritornante’ che è consapevolezza e amore per la propria terra”.