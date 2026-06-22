Parco del Pollino e Pro Loco insieme per rafforzare l’accoglienza turistica

Le prime attività hanno già preso il via con una serie di giornate formative dedicate ai volontari delle Pro Loco UNPLI presenti nei comuni del Parco.

Un percorso che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori momenti di aggiornamento e con iniziative mirate a migliorare i servizi di informazione e assistenza per turisti, escursionisti e appassionati della natura.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Commissario del Parco, Luigi Lirangi, e i presidenti regionali UNPLI Calabria e Basilicata, Filippo Capellupo e Vito Sabia, con l’obiettivo di costruire una rete capace di accompagnare i visitatori alla scoperta del Pollino, dei suoi paesaggi, dei suoi borghi e delle sue tradizioni.

Un ruolo fondamentale sarà svolto dai volontari delle Pro Loco e dai giovani impegnati nel Servizio Civile Universale.

Grazie alla loro presenza sul territorio, i punti informativi diventeranno luoghi di ascolto, orientamento e accoglienza, dove trovare indicazioni su sentieri, attrazioni naturalistiche, eventi, percorsi culturali e servizi utili per vivere al meglio l’esperienza nel Parco.

L’iniziativa rappresenta un passo importante per rafforzare la promozione turistica del Pollino e mettere in rete le tante energie presenti nelle comunità locali.

Un lavoro condiviso che punta a rendere il Parco sempre più accogliente, accessibile e vicino a chi sceglie di visitarlo, valorizzando al tempo stesso il patrimonio naturale, culturale e umano di uno dei territori più affascinanti del Mezzogiorno.