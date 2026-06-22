Incendio all’Ospedale del Mare: fiamme partite da materiali esterni, evacuati alcuni reparti

Nel pomeriggio si è sviluppato un incendio presso l’Ospedale del Mare, a Napoli, che ha interessato inizialmente una parete esterna di materiale isolante della struttura ospedaliera.

Le fiamme sono state domate grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con tre squadre e circa quaranta operatori. Non si registrano feriti, ma a scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione di alcuni reparti distribuiti sui vari piani dell’edificio, poi trasferiti in altre aree interne dell’ospedale.

Il rogo, segnalato per la prima volta alle ore 17:26, si è rapidamente esteso fino a coinvolgere la parte superiore della struttura, raggiungendo anche la copertura. Una densa colonna di fumo si è levata dall’area interessata, risultando visibile anche a grande distanza.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero partite da alcuni pallet in legno accatastati lungo il perimetro esterno dell’edificio, per poi propagarsi alla facciata est e ai pannelli di rivestimento. Tra i reparti evacuati in via preventiva figurano il Pronto Soccorso e la Medicina d’Urgenza, anche per la presenza di apparecchiature legate all’erogazione dell’ossigeno.

I pazienti presenti nelle zone coinvolte sono stati trasferiti in altre unità operative della stessa struttura.

Le cause dell’incendio restano al momento in fase di accertamento. Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in un messaggio diffuso sui social ha espresso preoccupazione per l’accaduto, ringraziando i soccorritori impegnati nelle operazioni e il personale sanitario per la gestione dei pazienti.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha attivato il Centro di Coordinamento dei Soccorsi. Sul posto continuano a operare squadre dei Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e polizia locale, mentre la situazione resta costantemente monitorata dalle autorità competenti.