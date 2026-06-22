Grumo Nevano, operaio perde la vita in un cantiere edile: indagini in corso

Una tragedia si è verificata nella mattinata di oggi in un cantiere situato in via Cesare Battisti, nel territorio di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove erano in corso lavori di demolizione di un edificio.

Un lavoratore di 62 anni è deceduto dopo essere precipitato nel vuoto all’interno dell’area di lavoro. L’episodio si è verificato intorno alle 7 del mattino.

Secondo le prime valutazioni degli investigatori dell’Arma dei Carabinieri, intervenuti sul luogo dell’accaduto, l’uomo potrebbe essere stato colpito da un malore improvviso, ipotesi che resta al momento al vaglio degli inquirenti. Il personale sanitario del servizio di emergenza 118 ha successivamente constatato il decesso immediato dell’operaio.

Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della sezione rilievi del Nucleo Investigativo dei Castello di Cisterna e gli operatori dell’ASL competente, per effettuare gli accertamenti tecnici necessari.

L’area del cantiere non risulta coperta da sistemi di videosorveglianza, elemento che rende più complessa la ricostruzione precisa della dinamica dei fatti. Le autorità hanno avviato ulteriori verifiche e la salma è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti medico-legali.