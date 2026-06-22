Giovanni Malagò eletto nuovo presidente della FIGC: svolta al vertice del calcio italiano

Giovanni Malagò è stato nominato nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio al termine dell’assemblea elettiva che ha definito la nuova leadership del calcio nazionale, dopo le dimissioni di Gabriele Gravina.

Il dirigente ha ottenuto un consenso pari al 68,58% dei voti, corrispondenti a 343.084 preferenze, superando Giancarlo Abete che ha raccolto il 29,17% con 145.036 voti. Le schede bianche hanno rappresentato il 2,25%, per un totale di 11.728.

Il cambio al vertice si è reso necessario dopo l’addio di Gravina, conseguenza della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2026, evento che ha spinto la federazione a rinnovare la propria guida.

Nel suo primo discorso da presidente, Malagò ha evidenziato la forte responsabilità del ruolo, sottolineando come nessun risultato possa essere raggiunto individualmente, ma solo attraverso la collaborazione dell’intero sistema.

Richiamando le sue precedenti esperienze alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Circolo Aniene, oltre al percorso legato alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ha ribadito la volontà di mettere tali competenze al servizio del calcio italiano.

Il nuovo presidente ha insistito sull’esigenza di unione all’interno del movimento calcistico, sostenendo che successi e insuccessi devono essere condivisi collettivamente per avviare una fase di rilancio.

Tra i punti centrali del suo intervento figurano la costruzione di un progetto tecnico solido, il rafforzamento della coesione interna e la riapertura del dialogo con le istituzioni politiche. Ha inoltre fatto riferimento alla necessità di valutare con attenzione la questione del commissario tecnico e la gestione delle risorse economiche della federazione.

In conclusione, Malagò ha sottolineato che la tradizione del calcio italiano non deve essere un vincolo, ma uno stimolo per guardare al futuro con ambizione, coinvolgendo tutte le componenti del sistema in un percorso condiviso di crescita e rinnovamento.