Gabry Ponte e Jovanotti insieme in “DNA”: in arrivo il nuovo singolo dal 26 giugno

Dopo la recente uscita di “Tik Tak” lo scorso maggio in collaborazione con Salmo, il produttore e DJ Gabry Ponte annuncia un nuovo progetto musicale dal titolo “DNA”, realizzato insieme a Jovanotti. Il brano sarà disponibile a partire dal 26 giugno.

“DNA” nasce dall’incontro tra due protagonisti che hanno contribuito in modo significativo all’evoluzione della musica italiana negli ultimi trent’anni, rappresentando due differenti ma complementari visioni artistiche.

Da una parte Gabry Ponte, tra i DJ italiani più ascoltati a livello internazionale e tra i primi ad aver portato la musica elettronica negli stadi, fino a esibirsi anche a Stadio San Siro con eventi di grande richiamo.

Dall’altra Jovanotti, artista che ha innovato il panorama musicale nazionale, influenzando prima il genere urban e successivamente quello pop, diventando una delle figure più riconoscibili della scena italiana contemporanea.

Il singolo combina la componente ritmica e la forte energia delle produzioni di Gabry Ponte con la scrittura e l’approccio narrativo di Jovanotti, dando vita a un brano dal carattere dance, pensato per evocare sensazioni di libertà, movimento e viaggio.

Negli ultimi anni Gabry Ponte ha consolidato il proprio successo internazionale, risultando tra i DJ italiani più ascoltati al mondo e tra gli artisti italiani più seguiti all’estero secondo le classifiche di streaming più recenti. Ha inoltre partecipato a importanti eventi live, tra cui esibizioni presso l’Arena di Verona in occasione della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Il DJ tornerà inoltre a esibirsi allo Stadio San Siro con l’evento “San Siro Dance 2026”, in programma il 27 giugno, uno spettacolo dedicato ai suoi successi più celebri che hanno segnato la scena dance internazionale.

Con il precedente live nello stesso stadio, Gabry Ponte è entrato a far parte del ristretto gruppo di DJ capaci di riempire impianti di tale portata con uno show da headliner, insieme a nomi di livello mondiale della musica elettronica.