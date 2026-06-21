Furti e rapine, blitz in 26 città: coinvolta anche Matera

Maxi operazione della Polizia di Stato contro furti, rapine e reati predatori: 70 arresti e 264 persone denunciate.

Anche la Squadra Mobile di Matera ha partecipato all’importante operazione nazionale coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e condotta in 26 città del Nord e del Centro Italia.

L’attività, avviata all’inizio di maggio e conclusa nella giornata di ieri, ha puntato a contrastare i reati contro il patrimonio, con particolare attenzione ai furti in abitazione e alle truffe ai danni degli anziani.

Un imponente dispiegamento di uomini e mezzi ha consentito di rafforzare il controllo del territorio nelle aree più esposte alla criminalità, aumentando la sicurezza e la prevenzione.

Il bilancio dell’operazione parla di 70 arresti, tra cui un minorenne, e 264 persone denunciate a piede libero, delle quali 25 minori.

Durante i controlli sono stati sequestrati 29 arnesi da scasso, oltre 13 mila euro in contanti, capi d’abbigliamento firmati, gioielli e preziosi, oltre a 2.000 pacchetti di sigarette per un valore di circa 10 mila euro.

Importante anche il contrasto alla diffusione delle armi: sequestrate 19 armi da fuoco con relativo munizionamento e 11 armi bianche, tra cui coltelli, machete, sciabole, accette, sfollagente telescopici e fionde.

Nel corso dell’operazione sono state identificate oltre 27.600 persone, tra cui 1.354 minorenni. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini e nelle aree vicine ai locali notturni, luoghi dove si registra una maggiore incidenza di reati predatori.

Un’azione coordinata su vasta scala che conferma l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla criminalità diffusa e nella tutela della sicurezza dei cittadini.