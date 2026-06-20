Vasco Rossi, annunciata la residency a Roma: dieci concerti all’Olimpico nel 2027 per i 50 anni di carriera

ROMA – Sarà una lunga festa di musica e celebrazione quella che Vasco Rossi porterà allo Stadio Olimpico di Roma nel giugno 2027. L’artista ha annunciato una residency composta da dieci concerti-evento previsti nei giorni 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno.

Una serie di appuntamenti destinati a richiamare nella Capitale oltre 500.000 spettatori, organizzati per celebrare i 50 anni di carriera del “KOMandante”, tra i protagonisti assoluti della musica rock italiana.

L’annuncio arriva mentre Vasco è attualmente impegnato nel tour estivo, accolto da un entusiasmo crescente in ogni tappa, da Rimini a Ferrara fino a Olbia, con ulteriori date in programma nelle principali città italiane.

La scelta di articolare la celebrazione in dieci concerti nasce dalla volontà dell’artista di trasformare l’anniversario in una grande festa diffusa, evitando un unico evento di massa. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire al pubblico una fruizione più accessibile, sicura e di maggiore qualità, permettendo a un numero più ampio di fan di partecipare all’esperienza dal vivo.

La residency romana rappresenta di fatto il momento culminante di un percorso celebrativo che Vasco ha definito come una sorta di “Giubileo” della sua carriera, un evento diffuso che la Capitale dedicherà al cantautore a partire dalla primavera del 2027.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per il fan club ufficiale a partire dalle ore 12 di lunedì 6 luglio tramite la piattaforma vascolive.vivaticket.it. Successivamente, i titolari di carta Mastercard potranno accedere a una prevendita riservata dall’8 luglio, mentre la vendita generale partirà il 10 luglio sui principali circuiti online e nei punti vendita autorizzati.

Con questa residency, Vasco Rossi si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, trasformando lo Stadio Olimpico in un grande palcoscenico collettivo per celebrare mezzo secolo di musica e successi.