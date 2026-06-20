Truffa del finto carabiniere a Rionero in Vulture: arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Rionero in Vulture con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana residente del paese. I presunti responsabili avrebbero messo in atto il noto raggiro del “finto carabiniere”, contattando telefonicamente la donna e facendole credere che il figlio si trovasse in caserma per una grave situazione che poteva essere risolta soltanto con il pagamento di una somma di denaro.

Successivamente, i due si sono presentati presso l’abitazione della vittima, riuscendo a ottenere 500 euro in contanti e diversi gioielli in oro per un valore stimato di circa 5 mila euro.

Determinante si è rivelata la segnalazione di un cittadino, insospettito dalla presenza dei due uomini in zona. L’allarme ha consentito l’intervento tempestivo dei militari della stazione locale, che hanno fermato i sospetti mentre tentavano di allontanarsi.