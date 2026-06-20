Solidarietà del presidente Bardi alla premier Giorgia Meloni

“Di fronte a uscite fuori luogo e interventi che non tengono conto della realtà, è doveroso fare quadrato attorno alle nostre istituzioni e a chi le rappresenta con dignità”.

Con queste parole il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo le recenti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Giorgia Meloni sta guidando l’Italia con una determinazione, una serietà e una credibilità internazionale che fanno guadagnare rispetto al nostro Paese ogni giorno di più.

Il suo impegno nel difendere gli interessi nazionali, unito a una postura coerente nello scenario globale – conclude Bardi – è sotto gli occhi di tutti. I leader stranieri, anche quando rappresentano alleati storici e cruciali, dovrebbero ricordare che il rispetto reciproco è la base fondamentale di ogni rapporto diplomatico”.