Sindacati uniti a Madrid per un’Europa democratica

Il 18 giugno nella capitale spagnola la mobilitazione promossa da Etuc, Ccoo e Ugt. Dal palco Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha invitato i sindacati europei a una grande manifestazione a Roma in autunno per difendere pace e diritti.

“Per un’Europa democratica: mobilitazione per il lavoro di qualità, la giustizia sociale e la pace, contro la deregolamentazione e l’austerità”: è questo il titolo della manifestazione che si è svolta il 18 giugno alla Vistalegre Arena di Madrid, promossa dalla Confederazione europea dei sindacati (Ces) insieme alle organizzazioni sindacali spagnole Ccoo e Ugt. Dal palco è intervenuto anche Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, il principale sindacato italiano, che ha indicato nel lavoro il terreno decisivo per ricostruire democrazia e giustizia sociale in Europa.

Landini ha rivolto un messaggio diretto alla Commissione europea, denunciando le conseguenze delle politiche economiche degli ultimi anni: “Lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati sono stanchi di pagare da soli tutte le crisi mentre altri continuano a speculare e arricchirsi sulle loro spalle. Dal 2008 infatti ogni crisi è stata scaricata su di noi.

Le politiche di austerità hanno creato solamente macelleria sociale, privatizzazioni selvagge dei servizi pubblici e il dilagare della precarietà nel mondo del lavoro”.

Per il segretario generale della Cgil serve un cambiamento radicale del modello economico europeo: “Non è questa l’Europa che vogliamo. Per noi l’Europa deve essere democrazia, giustizia sociale, investimenti pubblici per creare lavoro dignitoso e di qualità nelle transizioni ecologica e digitale. Il lavoro deve essere sicuro, stabile e tutelato.

Per questo serve giustizia nella politica fiscale. È il momento di tassare i patrimoni, i profitti e le rendite finanziarie più alte per ridistribuire il benessere e creare sviluppo. Perché non può esistere vera uguaglianza senza giustizia fiscale”.

Landini ha infine rivolto un appello alle organizzazioni sindacali europee a partecipare a una grande manifestazione che il sindacato italiano intende promuovere a Roma nel prossimo autunno.

Un’iniziativa per la pace, la giustizia sociale, il lavoro stabile e tutelato, e per un’Europa capace di mettere al centro le persone, i diritti e la democrazia.