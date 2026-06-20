“Non Dovrei Non Dovresti”, Renga e Giusy Ferreri tornano insieme con una ballad tra rimpianto e desiderio

È disponibile da oggi in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo Non Dovrei Non Dovresti, interpretato da Francesco Renga e Giusy Ferreri.

Pubblicato da Atlantic Records Italy e Warner Music Italy, il brano si presenta come una ballad intensa e contemporanea che racconta una relazione sospesa tra parole non dette, rimpianti e desideri irrisolti. Un intreccio emotivo che mette al centro le fragilità di un legame ormai in bilico.

Il testo, firmato da Andrea Bonomo e Paolo Antonacci, costruisce una narrazione a doppia prospettiva, dando vita a un dialogo musicale in cui i due protagonisti esprimono punti di vista complementari e spesso opposti, amplificando il senso di conflitto emotivo che attraversa il brano.

Le voci di Renga e Ferreri si fondono sulle musiche di Rino Malastesta, dando forma a un’interpretazione carica di intensità, in cui emergono le sfumature emotive di una storia d’amore al suo possibile epilogo. L’incontro tra i due artisti restituisce un equilibrio tra eleganza melodica e forte impatto espressivo.

Dopo la collaborazione già sperimentata nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, dove Renga era in gara con il brano “Il meglio di me”, i due artisti tornano dunque a condividere il palco e lo studio di registrazione, consolidando un sodalizio artistico particolarmente apprezzato dal pubblico.

Parallelamente all’uscita del singolo, Giusy Ferreri è impegnata con il tour Live 2026, partito in primavera e in programma fino a settembre con numerose date in tutta Italia, tra cui Savona, Campomarino, Monte San Giovanni Campano, Venosa e Bernalda.

Anche Francesco Renga è attualmente in tour con Live Estate 2026, iniziato il 9 maggio e previsto fino al 18 settembre ad Arzachena. L’artista tornerà poi dal vivo in autunno con Live Teatri 2026, una tournée nei principali teatri italiani che partirà da Milano il 3 ottobre e si concluderà a Padova il 6 novembre.

Con “Non Dovrei Non Dovresti”, Renga e Ferreri confermano una collaborazione capace di unire due identità artistiche diverse ma complementari, dando vita a un brano che punta dritto all’intensità emotiva e alla forza del racconto musicale.