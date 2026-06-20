Max Pezzali conquista il Maradona: Napoli canta gli anni d’oro degli 883 in una notte da tutto esaurito

NAPOLI – Una serata all’insegna della nostalgia, della musica e dei ricordi di un’intera generazione. Max Pezzali ha infiammato lo Stadio Diego Armando Maradona con la tappa napoletana del tour “Max Forever – Gli anni d’oro”, regalando ai fan un viaggio emozionante attraverso i successi che hanno segnato gli anni Novanta.

Davanti a uno stadio gremito in ogni ordine di posto, l’artista ha aperto il concerto con un omaggio speciale alla città e all’impianto di Fuorigrotta, dedicando parole cariche di emozione al nome di Diego Armando Maradona, simbolo intramontabile per generazioni di appassionati.

“Questo non è uno stadio come gli altri. Per chi è cresciuto negli anni della mia generazione, Maradona rappresenta qualcosa che va oltre il calcio”, ha detto Pezzali, accolto dall’entusiasmo del pubblico.

Lo spettacolo si è aperto con una sezione dedicata ai grandi eventi musicali estivi degli anni Novanta. A dare il via alla serata è stata la sorpresa rappresentata dall’apparizione di Amadeus, storico volto della televisione italiana e protagonista di numerose manifestazioni musicali dell’epoca. Da lì è partita una sequenza di successi che ha immediatamente acceso il pubblico con “Tieni il tempo”, “Bella vera” e “La lunga estate caldissima”.

Tra scenografie spettacolari, effetti visivi e richiami all’universo creativo degli 883, il concerto ha alternato momenti di festa a passaggi più intimi. Durante “Sei un mito”, accompagnata da riferimenti alla musica dance degli anni Novanta, sono comparsi sul palco i celebri personaggi animati che caratterizzano il mondo visivo del tour, protagonisti anche durante “Viaggio al centro del mondo” e “La regola dell’amico”.

Non sono mancati alcuni dei brani più amati del repertorio degli 883, da “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” a “Non me la menare”, passando per “Rotta per casa di Dio”, cantati all’unisono da migliaia di spettatori.

La parte centrale dello spettacolo ha lasciato spazio alle atmosfere più emozionanti con canzoni meno eseguite dal vivo negli ultimi anni, come “Cumuli”, “Un giorno così” e “Senza averti qui”, seguite da una serie di grandi successi romantici tra cui “Ti sento vivere”, “Eccoti” e “Una canzone d’amore”.

Suggestiva anche la rappresentazione digitale della protagonista de “La regina del celebrità”, realizzata attraverso avanzati effetti grafici tridimensionali che hanno impreziosito uno dei momenti più scenografici della serata.

Le emozioni sono proseguite con grandi classici come “Io ci sarò”, “Nessun rimpianto” e “Come mai”. Durante l’esecuzione de “Gli anni”, sugli schermi sono apparse immagini dedicate ai più grandi protagonisti del calcio italiano, in un tributo che ha unito sport, memoria e sentimento.

Nel finale, il pubblico ha accompagnato ogni parola di “Lo strano percorso” in versione acustica e di “Grazie mille”, prima dell’esplosione conclusiva affidata ai bis.

La chiusura è stata una vera festa collettiva con “Nord Sud Ovest Est”, il ritorno di “Tieni il tempo” in una nuova versione arricchita da citazioni musicali e, infine, “Con un deca”, accompagnata da una spettacolare pioggia di coriandoli che ha trasformato lo stadio in una grande celebrazione degli anni d’oro della musica italiana.

Una notte di emozioni e ricordi che ha confermato ancora una volta il legame speciale tra Max Pezzali e il suo pubblico, capace di attraversare generazioni senza perdere forza e autenticità.