I Rolling Stones annunciano “Jealous Lover”: nuovo singolo in uscita il 26 giugno, anticipa l’album “Foreign Tongues”

I The Rolling Stones hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo “Jealous Lover”, prevista per il 26 giugno. Il brano rappresenta l’ultimo anticipo estratto dal prossimo album in studio della band, “Foreign Tongues”, atteso in tutto il mondo per il 10 luglio.

Il nuovo progetto discografico arriva a meno di tre anni dal successo di “Hackney Diamonds” e conferma la continua attività creativa del gruppo britannico, ancora oggi tra i nomi più influenti della scena rock internazionale.

Secondo quanto comunicato, “Jealous Lover” mette in evidenza la capacità della band di muoversi con disinvoltura tra diversi linguaggi musicali. Dopo il precedente singolo “In The Stars”, caratterizzato da sonorità pop-rock energiche, il nuovo brano esplora invece un’atmosfera più soul e rhythm and blues, con un’impronta fortemente emotiva e un’interpretazione vocale in falsetto di Mick Jagger.

Il pezzo si sviluppa su un impianto musicale che richiama le radici R&B della band, combinando melodie immediate con un lavoro strumentale raffinato e una scrittura attenta ai dettagli. Nel testo, Jagger interpreta un personaggio che si rivolge con tono ironico e pungente a un partner eccessivamente sospettoso, mescolando ironia, energia e immagini vivide.

L’arrangiamento è arricchito dal contributo delle chitarre di Keith Richards e Ronnie Wood, che definiscono la struttura melodica del brano con un dialogo sonoro riconoscibile e consolidato. La sezione ritmica affidata a Darryl Jones al basso e Steve Jordan alla batteria costruisce un groove solido e profondo.

A completare il suono del brano interviene anche Steve Winwood, storico collaboratore della band, che aggiunge le sue parti di piano Rhodes e organo, contribuendo a una sonorità calda e stratificata. Ulteriori elementi di arrangiamento sono stati curati dal produttore Andrew Watt e dal tastierista Matt Clifford, che arricchiscono ulteriormente la dimensione soul del pezzo.

Il singolo anticipa “Foreign Tongues”, un album composto da 14 tracce registrate in meno di un mese presso i Metropolis Studios di Londra. Il progetto segna una nuova collaborazione tra i Rolling Stones e Andrew Watt, già produttore di “Hackney Diamonds”, album che aveva ottenuto un grande successo internazionale e un Grammy Award.

Con questo nuovo lavoro, la band britannica conferma la propria longevità artistica e la capacità di mantenere un’identità riconoscibile pur continuando a sperimentare nuovi linguaggi musicali, a oltre sessant’anni dall’inizio della loro carriera.