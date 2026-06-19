“Yoga Day al Lago Sirino: il Parco dell’Appennino Lucano punta sul turismo del benessere per promuovere il territorio”

Il Lago Sirino si prepara ad accogliere un appuntamento di respiro internazionale che coniuga natura, salute, cultura e spiritualità. Il 20 e 21 giugno 2026, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, le sponde del lago di Nemoli ospiteranno due giornate dedicate alla pratica e all’approfondimento dello yoga, promosse dal Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese e organizzate dall’Associazione “Riflessi in Ricordo di Antonio – ETS”, con il coinvolgimento di autorevoli rappresentanti del mondo accademico e yogico nazionale e internazionale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione territoriale che il Parco sta portando avanti attraverso la promozione di forme di turismo innovative e sostenibili, capaci di intercettare target differenti e di ampliare l’offerta esperienziale dell’area protetta.

In questo contesto, il turismo del benessere rappresenta una leva strategica per attrarre visitatori alla ricerca di esperienze autentiche, a contatto con la natura e orientate alla cura della persona.

Il Lago Sirino diventa così simbolo di una nuova narrazione del territorio: il lago come elemento naturale, l’acqua come fonte di energia, equilibrio e rigenerazione.

Un luogo che si presta naturalmente a ospitare pratiche di consapevolezza e benessere, trasformandosi in uno scenario ideale per vivere il paesaggio in maniera profonda e partecipata.

Le attività prenderanno il via sabato 20 giugno con la camminata esperienziale “Passi lenti, mente presente”, guidata da Roberto Cantisani di Sirino Outdoor Experience lungo le sponde del lago.

A seguire, i saluti istituzionali apriranno la tavola rotonda dal titolo “Yoga come strumento di prevenzione e di equilibrio psico-fisico”, moderata dalla giornalista Donata Martina Manzolillo con il supporto della dottoressa Rosa Messuti per il servizio di interpretariato e traduzione.

Il confronto vedrà la partecipazione di importanti personalità del mondo dello yoga, della medicina e della ricerca, tra cui il professor M.L. Swarankar, Presidente Emerito della Mahatma Gandhi University di Jaipur, il professor Ishwar Basavaraddi, Direttore della stessa università e tra i principali promotori dello Yoga Day a livello internazionale, oltre a rappresentanti della Federazione Italiana Yoga, professionisti della salute e studiosi delle discipline olistiche.

Domenica 21 giugno il programma entrerà nel vivo con le pratiche yoga guidate dagli insegnanti della Federazione Italiana Yoga e con gli interventi dedicati al tema “Lo Yoga della tradizione, strumento attuale”, culminando con la pratica secondo il protocollo ufficiale dello Yoga Day.

A suggellare il significato delle due giornate sarà la meditazione collettiva finale, seguita dall’intervento conclusivo del Garante per la Natura della Regione Basilicata, dott. Biagio Costanzo, che affiderà ai partecipanti una riflessione sul rapporto tra uomo, ambiente e benessere, valori che rappresentano il filo conduttore dell’intera iniziativa.

“Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano continua a investire nella costruzione di un’offerta turistica capace di valorizzare tutte le vocazioni del territorio – dichiara il presidente del PNAL, Antonio Tisci”.

“Accanto al turismo naturalistico, culturale ed enogastronomico – continua l’avv. Tisci – cresce sempre di più l’interesse verso il turismo del benessere e delle passioni.

Eventi come questo consentono di promuovere il Lago Sirino come luogo di energia, equilibrio e rigenerazione, rafforzando l’immagine del nostro territorio come destinazione in grado di offrire esperienze autentiche e di qualità durante tutto l’anno.”

Per il presidente dell’Associazione “Riflessi in Ricordo di Antonio – ETS”, Francesco Carluccio, “questa iniziativa nasce dalla volontà di creare momenti di incontro che mettano al centro la persona, il benessere e il valore delle relazioni umane.

Portare al Lago Sirino maestri e studiosi di livello internazionale significa offrire un’occasione unica di crescita culturale e personale, ma anche contribuire a far conoscere uno dei luoghi più suggestivi della Basilicata attraverso un linguaggio universale come quello dello yoga.

Ringraziamo il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano per aver creduto in questo progetto e per il sostegno che continua a garantire alle iniziative capaci di generare valore per le comunità e per il territorio.”

L’evento rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà territoriali possa trasformarsi in uno strumento efficace di promozione e sviluppo sostenibile, facendo del Lago Sirino un punto di riferimento per il turismo del benessere e per tutte quelle esperienze che mettono in connessione natura, cultura e qualità della vita.