Venosa, ritrovato il 71enne scomparso: sta bene

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Biagio Orlando, il 71enne di Venosa di cui non si avevano più notizie dalla mattinata di ieri.

L’uomo è stato ritrovato intorno all’1:30 della notte dai Vigili del Fuoco nelle campagne alla periferia della cittadina oraziana, dove si erano concentrate le ricerche dopo la segnalazione della scomparsa.

Al momento del ritrovamento era cosciente e in condizioni tali da consentire l’intervento dei soccorritori, che lo hanno affidato al personale del 118 per gli accertamenti sanitari necessari.

L’allarme era scattato quando l’anziano non aveva fatto ritorno a casa. I familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, avevano immediatamente avvisato i Carabinieri.

A seguito della denuncia, la Prefettura di Potenza aveva attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo le diverse forze impegnate nelle operazioni di soccorso. Le ricerche si sono concluse positivamente nella notte con il ritrovamento dell’uomo, riportando sollievo tra familiari e comunità