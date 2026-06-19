Tragedia a Reggio Emilia, Giordano (UGL Matera): Ci stringiamo al dolore della famiglia

La Segreteria Provinciale UGL Matera esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia di Joele Nathan Malvasi, il bambino di 11 anni tragicamente scomparso a Reggio Emilia a seguito di un drammatico incidente stradale.

Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità di Reggio Emilia e, allo stesso tempo, la comunità di Policoro, città d’origine della famiglia, oggi unite in un dolore che attraversa l’intero Paese.

“Di fronte a una perdita così ingiusta e devastante – dichiara il Segretario Provinciale UGL Matera, Pino Giordano – non esistono parole adeguate. Ci stringiamo con rispetto e profonda partecipazione umana ai genitori, Roberto Malvasi e Maria Elestea Gargano, e a tutti i familiari”.

Accanto al dolore, questa tragedia richiama anche una riflessione più ampia sulle condizioni sociali ed economiche del Mezzogiorno. La famiglia Malvasi, come tante famiglie del Sud, ha lasciato la propria terra per cercare lavoro, stabilità e prospettive di vita migliori nel Nord Italia, portando con sé sacrifici, speranze e distanze affettive.

“Non possiamo ignorare – prosegue Giordano – che dietro vicende come questa c’è anche la realtà dell’emigrazione forzata, determinata dalla persistente mancanza di opportunità lavorative nel nostro territorio. Troppe famiglie sono costrette a partire, pagando un prezzo umano altissimo in termini di radici e legami”.

Un pensiero particolarmente sentito è rivolto alla nonna paterna, Elvira, donna lavoratrice storica della comunità di Policoro e della zona di via Bari, figura conosciuta e stimata da tutta la cittadinanza, oggi colpita da un dolore immenso insieme a tutta la famiglia.

“Il dolore della famiglia Malvasi-Gargano è anche il dolore di una comunità intera – conclude Giordano – che oggi si stringe attorno a loro con silenzio, rispetto e vicinanza. Il ricordo di Joele resterà vivo nella memoria di chi lo ha amato”.

La Segreteria Provinciale UGL Matera si unisce al lutto della famiglia e delle comunità di Policoro e Reggio Emilia, esprimendo la più sentita partecipazione e un profondo cordoglio.