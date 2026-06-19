Senise, aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2026/2027

Il Comune di Senise ha pubblicato l’avviso per le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale relative all’anno educativo 2026/2027. Le famiglie interessate potranno presentare domanda dalle ore 8:00 del 19 giugno 2026 fino alle ore 13:30 del 16 luglio 2026.

Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni residenti nel territorio comunale. Le richieste provenienti da famiglie non residenti saranno prese in considerazione soltanto dopo l’eventuale soddisfacimento di tutte le domande presentate dai residenti. La struttura dispone di una capienza massima di 40 posti e l’ammissione è subordinata al rispetto degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.

Le istanze dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dall’Amministrazione comunale e presentate entro il termine stabilito. La documentazione potrà essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo [email protected] oppure consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.

Alla domanda dovranno essere allegati la copia del documento di identità dei genitori o del soggetto esercente la responsabilità genitoriale, il codice fiscale o la tessera sanitaria del minore, l’attestazione ISEE in corso di validità e il certificato delle vaccinazioni. Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta potranno essere escluse dalla procedura.

Qualora il numero delle richieste dovesse superare i posti disponibili, il Comune procederà alla formazione di una graduatoria basata sul grado di bisogno delle famiglie, tenendo conto delle condizioni lavorative del nucleo familiare, del carico familiare e della situazione economica certificata dall’ISEE. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità ai nuclei con l’indicatore ISEE più basso.

La retta mensile per la frequenza è fissata in 350 euro e dovrà essere versata anticipatamente entro il decimo giorno di ogni mese.

L’anno educativo prenderà il via il 2 settembre 2026 e terminerà il 30 luglio 2027. L’asilo nido sarà aperto quotidianamente dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

Per maggiori informazioni, per consultare l’avviso integrale e scaricare la modulistica necessaria, i cittadini possono rivolgersi al Settore Amministrativo del Comune di Senise.

AVVISO

Modello di Iscrizione Asilo Nido anno 2026/2027 (DOCX – 51.56KB)