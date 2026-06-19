L’Elisir d’Amore di Donizetti a Montescaglioso

Martedì 23 giugno 2026, alle ore 20.30, la splendida Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso ospiterà L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, nuova produzione de La Camerata delle Arti ETS, in una serata che unisce spettacolo, valorizzazione del patrimonio storico e promozione culturale del territorio.

Capolavoro del teatro musicale ottocentesco, L’Elisir d’Amore continua a conquistare il pubblico di ogni età grazie alla freschezza della sua musica, alla leggerezza della trama e alla profondità dei sentimenti che racconta.

A interpretare i protagonisti saranno Liwei Xu nel ruolo di Nemorino, Martina Tragni (Adina), Pietro Lisi (Belcore), Marcello Cento (Dulcamara) e Chiara Merler (Giannetta). Sul palco anche I Solisti di Puglia e Basilicata e il Coro Lirico Opera Studio 2.0, preparato dal maestro Alfredo Cornacchia. La direzione musicale è affidata ad Alfredo Salvatore Stillo, mentre la regia porta la firma di Patrizia Di Paolo. Scene e direzione tecnica sono curate da Eugenio Marrè Brunenghi.

“L’iniziativa – ha spiegato Francesco Zingariello, direttore artistico della Camerata delle Arti – rappresenta un momento particolarmente significativo nel percorso artistico della Camerata delle Arti, da sempre impegnata a diffondere la cultura musicale oltre i tradizionali circuiti cittadini, portando produzioni di qualità anche nelle comunità della provincia. Una scelta che nasce dalla convinzione che la cultura debba essere accessibile, condivisa e capace di generare occasioni di crescita sociale, turistica ed economica per l’intero territorio”.

In questa prospettiva assume un valore speciale la collaborazione con il Comune di Montescaglioso, che ha accolto con entusiasmo il progetto della Camerata delle Arti, condividendone finalità e visione. Saranno diverse, infatti, le produzioni che saranno ospitate proprio all’interno della suggestiva abbazia benedettina di Montescagloso. La sinergia tra istituzioni e operatori culturali dimostra come la musica possa diventare uno strumento concreto di valorizzazione delle identità locali e del patrimonio monumentale.

Scenario dell’evento sarà la monumentale Abbazia Benedettina di San Michele Arcangelo, autentico gioiello dell’architettura monastica del Mezzogiorno. La sua imponenza storica e la straordinaria suggestione degli spazi renderanno ancora più coinvolgente la rappresentazione di uno dei titoli più amati dell’intero repertorio operistico. Portare un’opera lirica in un luogo di tale valore significa non soltanto offrire al pubblico un’esperienza artistica di alto livello, ma anche restituire nuova vitalità a un bene culturale identitario, favorendone la conoscenza e la fruizione.

L’ingresso è fissato a 12 euro (ridotto studenti 7 euro).

Per informazioni:

La Camerata delle Arti ETS

Tel. 349 5657880

[email protected]

www.lacameratadellearti.it