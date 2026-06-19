AL VIA LA FESTA DI SAN LUIGI GONZAGA NELLO SPIRITO DEL FESTIVAL “LA LUNA E I CALANCHI”

Aliano si prepara ad accogliere residenti e visitatori per la Festa in onore del Santo Patrono San Luigi Gonzaga, in programma da oggi a lunedì. Un appuntamento che, anche quest’anno, si intreccia con lo spirito del Festival “La Luna e i Calanchi”, valorizzando l’identità culturale, spirituale e paesaggistica del borgo lucano. In questa festa la tradizione e l’innovazione, la storia si fondono insieme: devozione popolare, arte, musica d’autore e riflessione culturale si alternano per raccontare un paese vivo e proiettato al futuro, senza dimenticare le proprie radici.

Organizzata dal Comune di Aliano insieme alla parrocchia San Giacomo Maggiore e al comitato festa San Luigi Gonzaga, con il sostegno di Regione Basilicata, APT Basilicata e Programma Operativo Val d’Agri, la festa unisce spiritualità e spettacolo in un cartellone ricco e trasversale.

La giornata di oggi si apre con due appuntamenti di memoria e musica: alle 15:30 all’Auditorium dei calanchi la proiezione “Le foto della festa di San Luigi Gonzaga” del 1991 a cura di Scatto Lucano, video realizzato da Mario Bruno Liccese. Alle 21:30 in Piazza San Luigi il primo grande concerto con Renzo Rubino & Piccola Sbanda. Per tutta la durata della festa, in Via Roma 3 sarà visitabile la Mostra fotografica “I Tesori di San Luigi”, un percorso per riscoprire il patrimonio devozionale e artistico legato al Patrono. Domani, sabato 20 giugno, giornata dedicata a Sant’Antonio di Padova, prevista alle 19:15 la processione accompagnata dalla banda musicale Città di Sant’Arcangelo, e alle 21:30 la comicità di Dino Paradiso #maìsonolucano con le musiche del gruppo folk Accipiter. Spazio anche alla cultura con i workshop di Franco Arminio “Lo sguardo e i luoghi. Come si guarda un paesaggio” e l’incontro con Marco Esposito “Perché non vediamo il buio demografico”. Domenica, cuore della festa, è la solennità del Patrono. Alle 18:00 la santa messa solenne presieduta da Mons. Nicola Urgo, Vicario Generale della Diocesi di Tricarico, animata dal coro parrocchiale San Luigi Gonzaga di Aliano e Alianello. Alle 18:45 la solenne processione con il grande complesso bandistico Città di Bari e la Nassa Musica.

Momento simbolico della festa: durante la processione il sindaco consegnerà le chiavi della città al patrono San Luigi Gonzaga, gesto che rinnova l’affidamento di Aliano alla sua protezione.

Gran finale alle 21:30 con lo storico gran concerto bandistico Città di Bari e, a mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico della Pirotecnica Moderna di Giovanni Padovano. Lunedì il sipario cala con due appuntamenti d’eccezione: alle 15:30 all’auditorium dei calanchi l’incontro con Pino Gala “La vetta del sacro nella cultura pastorale lucana”, e alle 21:30 in piazza San Luigi il concerto di NADA – Nitrito Tour 2026. Tutti i giorni bande e Bassa Musica animeranno il paese con i tradizionali giri del mattino. “La Festa di San Luigi Gonzaga è l’anima di Aliano. È il momento in cui il nostro paese si ritrova, accoglie e racconta se stesso al mondo – dichiara il sindaco di Aliano. Luigi De Lorenzo – in questa festa la tradizione e l’innovazione, la storia si fondono insieme. Con la consegna delle chiavi al patrono, che avrò l’onore di compiere personalmente durante la processione, tutta la comunità affida a San Luigi chiedendo protezione per l’anno che verrà. Grazie al sostegno di Regione Basilicata, APT Basilicata e Programma Operativo Val d’Agri, abbiamo costruito un programma che parla a tutti. La mostra ‘I Tesori di San Luigi’ ci ricorda le nostre radici, mentre i concerti e gli incontri guardano al futuro. I nostri calanchi non sono solo paesaggio, ma palcoscenico di idee e bellezza. Aliano vi aspetta a braccia aperte”.