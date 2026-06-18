Protezione civile, nasce il Centro “Zamberletti”

Inaugurato ieri a Savoia di Lucania il nuovo Centro di Formazione e Addestramento dell’Associazione di Protezione civile “Gruppo Lucano”, intitolato a Giuseppe Zamberletti, figura considerata il padre fondatore della moderna Protezione civile italiana.

La struttura nasce come polo operativo e didattico dedicato alla qualificazione dei volontari e al rafforzamento della capacità di risposta alle emergenze, in stretta collaborazione con il Comune di Savoia di Lucania, che ha concesso gratuitamente i locali destinati ad ospitare il centro.

“L’apertura di questa struttura rappresenta un momento di grande valore per l’intero sistema della Protezione civile lucana. È la conferma di un modello di collaborazione tra istituzioni e volontariato che produce risultati concreti e mette al centro il bene delle comunità.

Ringrazio il Comune di Savoia di Lucania per aver sostenuto questo progetto attraverso la concessione della sede, dimostrando quanto la sinergia tra enti pubblici e associazioni possa generare opportunità durature per il territorio”, ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, con delega alla Protezione civile, Pasquale Pepe, presente all’inaugurazione.

Durante l’evento, c’è stata la laudatio dedicata a Giuseppe Zamberletti, la cerimonia di intitolazione con lo scoprimento della targa commemorativa, la visita del centro e la presentazione delle attività formative che saranno ospitate nella struttura.

L’intitolazione a Giuseppe Zamberletti assume un forte valore simbolico, richiamando l’eredità culturale e organizzativa di chi ha contribuito a costruire il moderno sistema nazionale della Protezione civile.

“Oggi il volontario di Protezione civile è chiamato a possedere competenze sempre più qualificate. Formazione e addestramento significano innanzitutto tutelare la sicurezza dei volontari stessi, garantire interventi efficaci a favore della popolazione e contribuire alla salvaguardia del patrimonio pubblico, ambientale e culturale. Intitolare questo centro a Giuseppe Zamberletti – ha concluso Pepe – significa anche trasmettere alle nuove generazioni di volontari il valore della preparazione, del servizio e della responsabilità verso il Paese”.