Presidente Bardi: Melfi consolida il suo “peso” in Stellantis

“L’inclusione di un quinto modello, a marchio Alfa Romeo, nel ciclo produttivo dello stabilimento di Melfi entro il 2028 è una notizia di straordinaria importanza che premia i sacrifici dei lavoratori lucani e la tenacia con cui la Regione ha difeso la centralità del nostro polo industriale”.

Lo dichiara il Presidente Vito Bardi a margine del confronto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, seguito alle comunicazioni dell’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa.

“Con l’arrivo della nuova Alfa Romeo, che va ad aggiungersi ai quattro lanci già programmati – Jeep Compass, DS N°8, Lancia Gamma e DS N°7 – Melfi consolida definitivamente la sua missione produttiva sui modelli di fascia mid-size del Gruppo.

Parliamo di una prospettiva concreta di stabilità e sviluppo per l’intera filiera dell’automotive lucana, un comparto vitale che rappresenta il cuore pulsante della nostra economia”, sottolinea Bardi.

Il Presidente della Regione focalizza l’attenzione sulle politiche comunitarie, sposando la linea della concretezza e del pragmatismo: “Se a livello nazionale e locale stiamo mettendo in campo ogni sforzo per agganciare il futuro, adesso è fondamentale che anche l’Europa faccia la sua parte. Serve il coraggio politico di cambiare rotta, superando l’approccio ideologico che ha finora caratterizzato il Green Deal.

La transizione ecologica non può essere una mannaia sull’occupazione e sulla capacità produttiva dei territori.

La difesa del lavoro, delle competenze dei nostri operai e della competitività della filiera europea dell’auto – conclude Bardi – deve essere la priorità assoluta delle istituzioni a ogni livello.

Ringrazio il Ministro Urso per il costante e proficuo confronto bilaterale: la Basilicata c’è ed è pronta a fare la sua parte per vincere la sfida della modernizzazione industriale”.