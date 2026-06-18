Presidente Bardi: buon lavoro al nuovo Rettore Unibas

“L’Università degli Studi della Basilicata si affida alla guida del professor Fabrizio Caccavale, a cui vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro.

Oggi rinnoviamo un patto di futuro con i nostri giovani e con l’intera comunità lucana”. È quanto sostiene il Presidente della Regione, Vito Bardi, commentando l’esito del voto che ha sancito l’elezione del nuovo Rettore dell’Unibas per il sessennio 2026-2032 nelle sedi di Potenza e Matera.

“Il prof. Caccavale – ha detto Bardi – raccoglie il testimone del prof. Ignazio Mancini, che ringrazio per il buon lavoro svolto in questi anni, in un momento cruciale per la nostra terra. La sua altissima caratura scientifica nel campo dell’ingegneria e della robotica, unita alla profonda conoscenza della macchina universitaria e al ruolo chiave già svolto per l’istituzione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, rappresentano una garanzia assoluta di competenza e visione”.

Il Presidente ha evidenziato l’importanza della partecipazione democratica della comunità accademica che ha visto al voto docenti, studenti e il personale tecnico-amministrativo: “La forte partecipazione al voto dimostra quanto l’Unibas sia una comunità viva, coesa e consapevole della propria missione.

La Regione Basilicata continuerà a essere un partner solido e leale dell’Ateneo. Finanziamenti, borse di studio e infrastrutture rappresentano investimenti sui nostri ragazzi per dare loro un motivo in più per restare e progettare qui il proprio domani.

Al nuovo Rettore – ha concluso Bardi – confermo la totale disponibilità della mia giunta a lavorare da subito, in sinergia, per vincere le sfide dell’innovazione, della sanità e dello sviluppo sostenibile”.