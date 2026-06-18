Consumatori, Assessore Cupparo: aggiorniamo la legge regionale

Presieduto dall’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, si è svolto un incontro dedicato alle politiche regionali di tutela dei consumatori e degli utenti, al quale hanno partecipato il Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico Giuseppina Lo Vecchio, Canio D’Andrea (Adoc), presidente del Comitato Regionale Consumatori e Utenti e rappresentanti di Adiconsum, Federconsumatori e Assoutenti.

Al centro del confronto la proposta di modifica della Legge regionale 10 aprile 2000 n. 40, recante “Norme per la tutela del consumatore e dell’utente”, con l’obiettivo di adeguarla ai nuovi scenari economici, commerciali e sociali e di rafforzarne l’efficacia operativa.

La Regione Basilicata riconosce il ruolo fondamentale dei cittadini in qualità di consumatori e utenti di beni e servizi individuali e collettivi e considera la tutela dei loro diritti un elemento essenziale delle politiche di sviluppo e di coesione sociale.

Nel corso della riunione è stato ricordato che, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale, il Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti rappresenta uno strumento fondamentale di partecipazione e confronto tra cittadini e amministrazioni, favorendo l’attuazione delle politiche regionali in materia di tutela dei consumatori.

Il Direttore Generale Giuseppina Lo Vecchio ha riferito che gli uffici regionali hanno predisposto emendamenti alla LR 40/2000, finalizzati a rendere la normativa più moderna, funzionale e coerente con il nuovo Testo Unico del Commercio attualmente in fase di approvazione.

«Dopo venticinque anni dall’approvazione della legge – ha dichiarato l’Assessore Francesco Cupparo – è necessario adeguare gli strumenti normativi ai profondi cambiamenti intervenuti nei mercati, nei consumi e nelle modalità di accesso ai servizi.

Pensiamo all’e-commerce, alla digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e imprese, alle nuove forme di tutela dei dati personali e alle esigenze di informazione sempre più puntuale e trasparente. La Regione intende rafforzare il ruolo delle associazioni dei consumatori e valorizzare il Comitato regionale quale luogo stabile di confronto e proposta».

Cupparo ha inoltre sottolineato come la tutela del consumatore sia strettamente collegata alla qualità dello sviluppo economico.

«Un mercato più trasparente e più equo – ha affermato – favorisce la crescita delle imprese sane, aumenta la fiducia dei cittadini e contribuisce a migliorare la competitività del sistema regionale. Per questo riteniamo strategico investire nella cultura dei diritti, dell’informazione e della consapevolezza dei consumatori».

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata anche l’importanza della rete degli sportelli territoriali gestiti dalle associazioni riconosciute, che rappresentano un presidio di prossimità per offrire assistenza, orientamento e supporto ai cittadini nella risoluzione delle controversie e nella tutela dei propri diritti.

L’Assessore ha infine assunto l’impegno di garantire al Comitato Regionale Consumatori e Utenti un primo contributo economico per sostenere le attività svolte nel corso dell’anno.

«Si tratta – ha concluso Cupparo – di un segnale concreto di attenzione verso un organismo che svolge una funzione preziosa per la comunità lucana e che può contribuire in maniera significativa a costruire un rapporto sempre più diretto ed efficace tra istituzioni e cittadini».