Apt, la Basilicata in due format nazionali
La produzione “L’Assaggia Storie” (La7) dedica una puntata al Vulture e all'Aglianico. Maratea, invece, sarà protagonista di un episodio della trasmissione “I Viaggi del Cuore” (Canale 5). Entrambi andranno in onda sulle rispettive reti nelle prossime settimane.
La troupe del format “L’Assaggia Storie”, dedicato alla storia, all’identità culturale e alle radici gastronomiche dei prodotti tipici italiani, ha avviato le registrazioni nei comuni del Vulture Melfese: la puntata della Basilicata sarà incentrata sull’ Aglianico del Vulture DOCG e andrà in onda sabato 27 giugno, alle ore 11.
Il racconto si svilupperà come un viaggio sensoriale e culturale tra cantine storiche, palmenti scavati nel tufo e vigneti sulle pendici del Monte Vulture, con l’obiettivo di valorizzare le origini storiche del prodotto, le tradizioni locali e le persone che ne custodiscono la produzione.
Le riprese coinvolgono lo chef Andrea Mainardi e l’attrice e conduttrice Marisa Laurito che accompagnano gli spettatori in un percorso che unisce vigna, cantina, cucina e patrimonio storico, offrendo due sguardi complementari — la tecnica gastronomica e la narrazione emotiva.
In contemporanea la troupe del format “I Viaggi del Cuore”, condotto da Don Davide Banzato, sta realizzando a Maratea un episodio che, accanto ai luoghi di fede, ai Santi e alle numerose testimonianze religiose che caratterizzano il territorio, esplora esperienze culinarie locali, percorsi outdoor e spunti culturali legati all’identità costiera. Il racconto intreccia visite a siti storici, incontri con realtà gastronomiche del territorio, escursioni lungo la costa e approfondimenti sulle tradizioni locali.
Il programma, visibile anche online e all’estero su Mediaset Italia, raggiunge mediamente circa 700.000 spettatori con uno share del 12-13%. L’episodio girato a Maratea andrà in onda domenica 4 luglio.