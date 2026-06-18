Agri-Hub: nuovo bando per soggetti “Aggregatori”

Nell’ambito dei progetti di sviluppo realizzati da Eni in Basilicata previsti dal Nuovo Protocollo di Intenti e condivisi con la Regione con l’obiettivo di promuovere una maggiore sostenibilità ambientale e lo sviluppo regionale, è in corso il progetto “Agri Hub Basilicata” che mira alla creazione di una filiera agricola lucana dedicata alla produzione di semi oleaginosi e alla realizzazione di un centro di estrazione di olio vegetale per la lavorazione di tali semi con l’obiettivo di alimentare il sistema delle bioraffinerie di Eni.

Nell’ottica di consentire la partecipazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, Eni Natural Energies Italia (ENE), società di Eni identificata come soggetto attuatore del Progetto Agri Hub Basilicata, avvia una nuova raccolta di manifestazioni di interesse rivolta a imprenditori agricoli della Basilicata interessati a svolgere il ruolo di Aggregatori. L’iniziativa è promossa di concerto con l’Assessorato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata.

Gli imprenditori agricoli che saranno eventualmente selezionati per il ruolo di Aggregatore avranno il compito di coordinare i produttori agricoli coinvolti, garantire tracciabilità e una maggiore sostenibilità della produzione e supportare le attività operative della campagna agricola sulla base di un rapporto contrattuale diretto con ENE S.p.A. o una sua affiliata.

ENE metterà a disposizione sementi, assistenza tecnica e supporto agronomico secondo i protocolli previsti e gli schemi di certificazione richiesti e riconoscerà un corrispettivo per i servizi di aggregazione. Possono candidarsi imprese agricole, cooperative, consorzi e soggetti riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

La documentazione dovrà essere trasmessa entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione, a mezzo PEC all’indirizzo: [email protected].

Le informazioni e la relativa documentazione per accedere all’iniziativa sono disponibili al seguente link https://www.eni.com/assets/documents/eni-basilicata/news/lettera_man_interesse_aggregatori.pdf