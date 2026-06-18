28 Giugno 2026 Appuntamento con la Pollino Marathon a S. Severino Lucano

Il prossimo 28 Giugno si terrà la manifestazione sportiva Pollino Marathon, giunta alla 25esima Edizione con il ritorno a S. Severino Lucano.

Organizzata dall’Associazione Pollino Bike rappresenta un evento di rilievo del panorama del ciclismo poiché rientra nel prestigioso Trofeo dei Parchi Naturali.

Come Amministrazione siamo sempre ben contenti ed orgogliosi di ospitare manifestazioni che portano un ottimo numero di presenze nel nostro Comune, vera economia del territorio, promuovendo le nostre bellezze naturali in modo innovativo.

Quindi per la promozione turistica dei territori, la Pollino Marathon è il fiore all’occhiello perché si svolge in un contesto straordinario, che consente ai partecipanti di immergersi nella bellezza naturale di boschi e sentieri incontaminati.

La cura e l’attenzione nella segnalazione dei percorsi sono elementi fondamentali, e garantiscono il rispetto dell’ambiente conservando la sua integrità e bellezza.

I partecipanti, quindi, vivono un’esperienza autentica di mountain bike, in cui la sfida sportiva si fonde con il rispetto e l’amore per la natura.

Sport non solo per gli adulti ma anche per i più piccoli. Infatti con POLLINO YOUNG, Sabato 27 Giugno nel fantastico scenario di Bosco Magnano, di San Severino Lucano (PZ) ci sarà spazio per il minicross dedicato interamente ai giovanissimi (cat. MPG, G1/G6).

Non mi resta che invitarvi a San Severino Lucano per godervi un weekend unico ed interessante.