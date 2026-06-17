Uomo ucciso in strada a Napoli: indagini in corso per ricostruire l’agguato

Tragedia nella serata a Napoli, dove un uomo di 48 anni è stato trovato senza vita in via Cesare Rosaroll. Secondo le prime informazioni emerse, la vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco che non gli hanno lasciato scampo.

L’allarme è scattato poco dopo il ritrovamento del corpo. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine e il personale sanitario, che ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

Gli investigatori hanno immediatamente avviato gli accertamenti per fare luce sull’episodio e individuare eventuali responsabili. Al momento non sono state diffuse le generalità della vittima né informazioni riguardanti possibili precedenti.

La dinamica dell’omicidio resta al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per ricostruire con esattezza quanto accaduto e il possibile movente del delitto.