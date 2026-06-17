Turismo radici strategico per la Basilicata

“Il turismo delle radici è ormai un segmento maturo, riconosciuto dagli operatori internazionali e capace di generare valore economico, relazioni e nuove opportunità di sviluppo per i territori. Per la Basilicata, terra di emigrazione e che vogliamo diventi anche terra di ritorno, questo legame con le comunità lucane nel mondo rappresenta una risorsa strategica straordinaria”.

A sostenerlo è l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo aggiungendo che “la strategia costruita in questi anni dalla Regione è in piena sintonia con la fase 2 del progetto nazionale annunciata dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

I risultati raggiunti finora dimostrano la validità della strategia: oltre sette milioni di viaggiatori delle radici e una spesa superiore ai cinque miliardi di euro rappresentano numeri che confermano il grande potenziale di questo segmento turistico.

L’evento Roots-In a Matera, giunto nel 2025 alla quarta edizione, conferma il ruolo della nostra regione come laboratorio nazionale di un turismo che non guarda al passato con nostalgia, ma costruisce il futuro attraverso il recupero dell’identità, della memoria e delle relazioni familiari e culturali.

Trasformare il viaggio nei luoghi d’origine in un’esperienza autentica significa creare nuove occasioni di crescita per i piccoli comuni, i borghi e le aree interne della Basilicata.

Come sostiene il Ministro Tajani il turismo delle radici è parte della “diplomazia della crescita”: rafforzare il legame con gli italiani nel mondo significa creare opportunità per i territori, incrementare le esportazioni”.

Per Cupparo “la Regione Basilicata sta accompagnando questa crescita con interventi concreti. Abbiamo pubblicato un Avviso rivolto alle imprese turistiche per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta ricettiva e della ristorazione, con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro.

Dieci milioni sono destinati al rafforzamento delle strutture alberghiere ed extralberghiere e cinque milioni alle attività della ristorazione. In piena stagione turistica vogliamo incoraggiare i nostri operatori a investire nella qualità dell’ospitalità, elemento distintivo e sempre più apprezzato da chi sceglie la Basilicata come meta di soggiorno.

Le risorse stanziate consentiranno di migliorare l’offerta, aumentare i posti letto disponibili e creare nuova occupazione nel comparto.

A queste misure si aggiunge l’aggiornamento del progetto “P.A.R.T.I. Basilicata – Piano di Azione per la Ripresa del Turismo” per il biennio 2025-2026, con un investimento di 2 milioni di euro destinato alla promozione, alla comunicazione e allo sviluppo dell’intera filiera turistica regionale.

L’obiettivo è rafforzare la competitività della Basilicata, valorizzarne l’identità, incrementarne la visibilità sui mercati nazionali e internazionali e favorire la destagionalizzazione dei flussi.

Puntiamo inoltre alla destagionalizzazione che rappresenta una delle nuove frontiere del turismo delle radici.

I lucani all’estero e gli italo-discendenti possono diventare protagonisti di un turismo distribuito durante tutto l’anno, contribuendo a sostenere l’economia locale e a rivitalizzare i nostri centri storici e le comunità dell’entroterra.

Il turismo delle radici non è soltanto un’opportunità per il settore turistico. È uno strumento di sviluppo territoriale, di promozione del Made in Italy, di valorizzazione delle tradizioni e di rafforzamento del senso di appartenenza alla nostra comunità.

Per questo la Basilicata continuerà, in collaborazione con il Ministero degli Esteri e il Governo, a investire con convinzione in una strategia che mette al centro i borghi, le persone e la qualità dell’accoglienza, trasformando le radici in una leva concreta di crescita economica e sociale”.